Образовательный проект МГИМО "Международная школа молодёжной дипломатии" презентован в СО
8 декабря 2018 19:11
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В рамках МШМД пройдут деловые игры, спецкурсы, дипломатические поединки, дебаты, встречи с лучшими педагогами МГИМО.
Подробности здесь, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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