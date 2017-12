Новый российский рейтинг вузов возглавили три американских университета

67

Первая пятерка топ-200 — Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Стэнфордский, Йельский и Кембриджский университеты. Оксфорд занимает шестое место, МГУ расположился на 19 ступеней ниже. Из российских вузов в первую сотню вошли также Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), занявший 72-ю строчку, и Московский физико-технический институт (МФТИ), который стоит на одну ступень ниже (73-я позиция).«В топ-200 пилотной версии нового глобального рейтинга вошли университеты из 39 стран. Россия представлена в рейтинге 13 вузами», — сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на конференции в честь подведения итогов рейтинга.Согласно методологии , при оценке университетов авторы рейтинга учитывали условия поступления, число победителей международных студенческих олимпиад, средний уровень зарплаты выпускников, долю студентов, нашедших работу в течение года после окончания вуза, долю иностранцев в общем количестве студентов и отношение числа научно-преподавательского состава к числу студентов.В рейтинге учитывается соотношение бюджета вуза и количества студентов, различные виды цитируемости согласно базам Scopus и Web of Science, количество научных премий из списка ассоциации IREG у работников и выпускников университета, а также доля вуза в общем объеме публикаций университетов по стране.Кроме того, рейтинг оценивает вклад вуза в онлайн-образование — число онлайн-курсов, размещенных на крупнейших глобальных онлайн-платформах. В рейтинге учитывается и количество страниц университета, которые проиндексированы крупнейшими поисковыми системами, количество просмотров страницы вуза в Википедии, число подписчиков аккаунтов университета в Twitter. Кроме того, в рейтинге учитывается и число выпускников, которым посвящена отдельная страница в Википедии. Учредителем рейтинга является Российский союз ректоров.При подготовке Московского международного рейтинга исключались какие бы то ни было поблажки российским вузам, объясняет позиции российских университетов в новом списке гендиректор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков. «Присутствие в числе 200 ведущих вузов мира сразу 13 российских университетов — свидетельство серьезного успеха российской высшей школы», — сказал он.Самые известные международные рейтинги в мире — Quacquarelli Symonds (QS), Academic Ranking of World Universities (ARWU) и Times Higher Education (THE). В ежегодном рейтинге QS МГУ занял 95-е место, в ARWU — 93-е место, а в THE не попал и в сотню, оказавшись 194-м вузов в мире. Эти рейтинги, полагает ректор МГУ Виктор Садовничий, ориентированы на другую систему образования. «Они достойны, и они отражают определенные стороны жизни университетов. Но мы ставили задачу посмотреть на работу университетов и вообще на результативную систему образования более широко. Нам хотелось получить новый взгляд», — пояснил Садовничий на съезде ректоров, передает корреспондент РБК. На конференции в связи с выходом рейтинга он указал, что основное отличие рейтинга «Три миссии университета» — это отсутствие репутационных опросов.Рейтинг составляется при поддержке фонда Олега Дерипаски. Его оператором выступает Ассоциация составителей рейтингов, в которую входят рейтинговые и исследовательские центры, среди которых «Эксперт РА», ВЦИОМ, «Репутация».