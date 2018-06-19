Новые самарские звёзды выпуска 2018

100

100 баллов по истории на счету выпускника Гимназии N1!Первое учреждение, где уже два 100-балльника (оба по химии) - лицей Классический.Ещё один «химик на все 100» представляет школу 25.Одна из самых крупных школ города - общеобразовательная школа 58 - может гордиться своим результатом. 100-балльник по химии!Поздравляем выпускников и педагогов, сообщает заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Галузина Лилия Викторовна.