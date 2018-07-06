Нобелевский лауреат, профессор Стэнфордского университета, расскажет о том, сможет ли человечество победить болезни

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Известный ученый является потомственным нобелевским лауреатом — его отец Артур Корнберг в 1959 году получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за открытие механизма передачи генетической информации от материнской клетки к дочерней.Роджер Дэвид Корнберг Нобелевскую премию получил полвека спустя — в 2006 году — за исследование механизма копирования клетками генетической информации. В результате многолетних исследований он определил структуру РНК-полимеразы II — фермента, который отвечает за прочитывание практически всей генетической информации у организмов, имеющих ядро.Тема лекции, с которой Роджер Дэвид Корнберг выступит в Самарском университете — "Генетические мишени для создания лекарств: сможет ли человечество победить болезни"."Имея возможность модифицировать определенные механизмы, связанные с ДНК или с транскрипцией белка, мы можем закончить заболеваемость как таковую, — отмечает нобелевский лауреат. — Работая с ДНК, мы сможем бороться как с наследственными болезнями и болезнями, связанными с мутацией ДНК, так и с вирусными заболеваниями".Лекция начнется в 12:30 (11.30 мск) и пройдет в главном конференц-зале Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Московское шоссе 34, корпус 3). Также лекция будет транслироваться в режиме онлайн в социальной сети "Вконтакте" на официальной странице Самарского университета, передает пресс-служба Самарского университета.