Названы направления тем для итогового сочинения выпускников школ

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— Итак, это будет пять направлений, — уточнила она."Отцы и дети";"Мечта и реальность";"Месть и великодушие";"Искусство и ремесло";"Доброта и жестокость".Министр отметила, что конкретные темы сочинений будут разрабатываться позже Рособрнадзором для каждого часового пояса отдельно. Известны они будут непосредственно в день проведения.