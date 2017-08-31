Насколько подорожала за год подготовка самарского первоклассника к школе?
31 августа 2017 10:43
107
По данным территориального органа Федеральной службы статистики, в Самарской области 1 сентября впервые сядут за парты более 33 тысяч 300 первоклассников. Их родителей сейчас интересует вопрос: сколько потребуется денег, чтобы подготовить ребенка к школе? Подсчитаем по средним ценам, в какую сумму обходятся предметы, необходимые для учебы, пишет Волга Ньюс.
Во-первых, это канцтовары: тетради (73 рубля за 10 шт.), авторучки (203 рубля за 10 шт.), карандаши чернографитные (124 рубля за 10 шт.), учебники, учебные пособия (2900 рублей за 10 шт.). Получается 3300 рублей. Прибавляем стоимость альбома для рисования (72 рубля за шт.), набора фломастеров (105 рублей), рюкзака (2911 рублей) и получаем 6 388 рублей.
По сравнению с прошлым годом, на 7% дороже стали стоить тетрадь школьная, альбом для рисования, авторучка шариковая. Цены на карандаш чернографитный выросли на 5%, а на рюкзаки для школьников — на 16%.
Во-вторых, одежда: брюки для детей школьного возраста из полушерстяной ткани (1300 рублей), юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей (981 рубль), сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста (714 рублей), блузка для девочек школьного возраста (954 рубля), джемпер для детей школьного возраста (1010 рублей), костюм спортивный для детей школьного возраста (2168 рублей), платье-костюм, сарафан для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей (1369 рубль), детские колготки и носки — еще 253 рубля.
Затраты на одежду в среднем на одного школьника составят 8 749 рублей.
В-третьих, обувь: ботинки, полуботинки для детей школьного возраста (1500 рублей), туфли детские летние (1028 рублей), кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи (1234 рубля). Получаем 3 762 рубля.
Итого, на одежду и обувь для школьника потребуется не менее 12 511 рублей.
Таким образом, на подготовку ребенка к школе родителям нужно потратить почти 19 тыс. рублей.
Не следует забывать и об учащихся старших классов. Их родителям приходится все чаще приобретать переносной персональный компьютер (ноутбук) или планшет, средняя цена которых составляет 23 571 рубль и 11 052 рубля соответственно.
Кроме этого, по мнению статистиков, последнее время многие родители уделяют серьезное внимание наличию дополнительных занятий в государственных общеобразовательных организациях или обучению в негосударственных общеобразовательных организациях. Так, стоимость академического часа дополнительного занятия в государственной общеобразовательной организации стоит 116 рублей, а месяц занятий в негосударственной общеобразовательной организации обходиться родителям в среднем в 17 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом рост стоимость таких услуг в среднем составил 5%.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
31 августа 2017 13:52
В этот день вспомнят жертв террористических актов. Социум
52
31 августа 2017 13:35
Более чем 30-ти тротуарах перед пешеходными переходами нанесли предупреждающие надписи. Социум
63
31 августа 2017 13:25
Местные жители считают, что причиной возгорания мог стать поджог. Социум
51
Здравоохранение
30 августа 2017 15:29
Наибольшую опасность представляют энтеровирусные инфекции для детей. В основном болеют дети от 7 до 14 лет. На сегодняшний день по предварительным диагнозам... Здравоохранение
244
29 августа 2017 19:20
Ритуалы перед сном - как сделать так, чтобы малыш сладко спал Для тех, кто хочет обеспечить максимально комфортные условия для малыша во время его сна ночью, есть... Здравоохранение
62
29 августа 2017 11:24
Выписка состоится 30 августа. Здравоохранение
847
Новости медицины
29 августа 2017 21:52Антитела к антигенам описторхисов
Описторхисы – гельминты, являющиеся плоскими червями и вызывающими такое патологическое состояние как описторхоз. Новости медицины
53
24 августа 2017 14:24Об эффективности EMS-тренировок
EMS-тренировка представляет собой систему, которая воздействует на мышцы устройством посылающим электрические сигналы через электроды. Новости медицины
86
21 августа 2017 21:42Бактериологический посев
Бактериологический посев (он же бак посев ) – метод исследования естественных жидкостей организма человека (моча, сперма и так далее) на наличие... Новости медицины
138
Туризм
29 августа 2017 09:27
Там к концу августа зарегистрированы более 30 тысяч случаев заболевания. Туризм
201
28 августа 2017 10:41
Фирма приостановила работу 24 августа из-за низкого спроса. Туризм
189
24 августа 2017 13:52
Необходимо не только побывать в месте, изображенном на открытке, но и узнать о нем более подробно. Туризм
196
Образование
31 августа 2017 12:13
Ученый совет проголосовал за изменение структуры опорного университета. Образование
237
31 августа 2017 10:43
Затраты на одежду в среднем на одного школьника составят 8 749 рублей. Образование
106
31 августа 2017 09:35
Основанием для принятия такого решения стало заключение специальной комиссии и решение членов ученого совета. Образование
177
Культура
30 августа 2017 11:10
Первым спектаклем станет «Лебединое озеро». Культура
163
29 августа 2017 23:31
В Самару Дмитрий Коган был приглашен в 2011 году на пост художественного руководителя Филармонии. Этот пост он занимал почти два года. Культура
368
29 августа 2017 12:57
Мероприятие пройдет Загородном парке. Культура
248
Мода
29 августа 2017 19:15
Если вы являетесь поклонником реалити-шоу дом 2 свежие выпуски всегда можно посмотреть на сайте абсолютно бесплатно, в отличном качестве, с прекрасным... Мода
48
28 августа 2017 13:37
У каждого человека есть свой любимый аромат. Понятно, что найти его может быть совсем непросто. Поэтому, многие тратят на это достаточно времени и сил. Мода
83
17 августа 2017 16:54Женские сумки Gucci: для тех, кто знает толк в стиле и красоте
Если нужно приобрести сумочку Gucci, стоит заглянуть в интернет-магазин z077.ru. Здесь каждая модница найдет для себя отличное решение под любой повод. Мода
196
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
709
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
537
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7345
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1519
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
6030
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1923
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
667
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2315
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2120
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1758
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1921
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
6141
Мероприятия