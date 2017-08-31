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Новости /  Общество /  Образование  

Насколько подорожала за год подготовка самарского первоклассника к школе?

31 августа 2017 10:43
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На сколько подорожала за год подготовка самарского первоклассника к школе?
Затраты на одежду в среднем на одного школьника составят 8 749 рублей.

По данным территориального органа Федеральной службы статистики, в Самарской области 1 сентября впервые сядут за парты более 33 тысяч 300 первоклассников. Их родителей сейчас интересует вопрос: сколько потребуется денег, чтобы подготовить ребенка к школе? Подсчитаем по средним ценам, в какую сумму обходятся предметы, необходимые для учебы, пишет Волга Ньюс.

Во-первых, это канцтовары: тетради (73 рубля за 10 шт.), авторучки (203 рубля за 10 шт.), карандаши чернографитные (124 рубля за 10 шт.), учебники, учебные пособия (2900 рублей за 10 шт.). Получается 3300 рублей. Прибавляем стоимость альбома для рисования (72 рубля за шт.), набора фломастеров (105 рублей), рюкзака (2911 рублей) и получаем 6 388 рублей.

По сравнению с прошлым годом, на 7% дороже стали стоить тетрадь школьная, альбом для рисования, авторучка шариковая. Цены на карандаш чернографитный выросли  на 5%, а на  рюкзаки для школьников — на 16%.

Во-вторых, одежда: брюки для детей школьного возраста из полушерстяной ткани (1300 рублей), юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей (981 рубль), сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста (714 рублей), блузка для девочек школьного возраста (954 рубля), джемпер для детей школьного возраста (1010 рублей), костюм спортивный для детей школьного возраста (2168 рублей), платье-костюм, сарафан для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей (1369 рубль), детские колготки и носки — еще 253 рубля.

Затраты на одежду в среднем на одного школьника составят 8 749 рублей.

В-третьих, обувь: ботинки, полуботинки для детей школьного возраста (1500 рублей), туфли детские летние (1028 рублей), кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи (1234 рубля). Получаем 3 762 рубля.

Итого, на одежду и обувь для школьника потребуется не менее 12 511 рублей.

Таким образом, на подготовку ребенка к школе родителям нужно потратить почти 19 тыс. рублей.

Не следует забывать и об учащихся старших классов. Их родителям приходится все чаще приобретать переносной персональный компьютер (ноутбук) или планшет, средняя цена которых составляет 23 571 рубль и 11 052 рубля соответственно.

Кроме этого, по мнению статистиков, последнее время многие родители уделяют серьезное внимание наличию дополнительных занятий в государственных общеобразовательных организациях или обучению в негосударственных общеобразовательных организациях. Так, стоимость академического часа дополнительного занятия в государственной общеобразовательной организации стоит 116 рублей, а месяц занятий в негосударственной общеобразовательной организации обходиться родителям в среднем в 17 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом рост стоимость таких услуг в среднем составил 5%.
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