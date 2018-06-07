Направление подготовки «Политология» должно появиться в Самарском университете

Необходимость подготовки по направлению «Политология» г-н Матвеев объяснил большим количеством спикеров, которые не являются специалистами в этой области. «У нас все кому не лень изображают политологов, но на самом деле это люди совершенно других специальностей, например, социологи, а политологов практически нет». Для самого же Михаила Матвеева работа в университете может стать возможностью «перевести энергию из политического русла в политологическое».На официальном сайте СНИУ политологии и в самом деле нет в перечне специальностей, по которым вскоре должен начаться набор на 2018/2019 учебный год. Однако до этого на общем собрании коллектива вуза 22 мая вопрос о ее введении в направления подготовки затрагивался несколько раз разными выступающими. Ближе к финалу встречи первый проректор Дмитрий Овчинников заявил, что «вопрос по политологам практически решен: у нас будет такое направление подготовки».Инициатива подготовки политологов принадлежит известному самарскому политологу Евгению Молевичу, который сам несколько десятков лет подряд возглавлял созданную им в 1989 году кафедру политологии, социологии. Однако в прошлом году, как писало тогда «СО», она была объединена с другими подразделениями, и на их базе создана кафедра социологии и культурологи. Возглавил ее один из учеников Молевича — Виктор Мачнев. Г-н Молевич, которому сейчас уже 87 лет, предпочел остаться в университете профессором на 0,2 ставки.