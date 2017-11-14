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Мусульмане из ДУМ России предложили ввести уроки религии с 4-го по 11-й класс

14 ноября 2017 21:28
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В РПЦ не против инициативы.
Духовное управление мусульман России (ДУМ) предлагает расширить преподавание в школах предмета «Основы религиозных культур и светской этики», сообщил РБК первый заместитель председателя ДУМ Дамир Мухетдинов, курирующий деятельность департамента по науке и образованию.

По словам Мухетдинова, предмет, который сейчас изучают только в четвертом классе, необходимо ввести и в пятом классе, а в перспективе расширить его преподавание вплоть до 11-го класса.

«[Глава ДУМ] муфтий Гайнуддин на образовательной конференции сказал: для того чтобы баланс межрелигиозного и межнационального состояния в России не ухудшать, давайте поэтапно реализовывать эту стратегическую задачу», — пояснил Мухетдинов.

По его словам, «двигаться дальше» планируется после того, как представители других религий подтвердят свою готовность с точки зрения учебных пособий, подготовки преподавателей, настроения родителей к введению предмета с четвертого по 11-й класс.

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил РБК, что Русская православная церковь (РПЦ) выступает за всеобъемлющее изучение традиционных религий России.

«С мусульманами сотрудничает Отдел религиозного образования и катехизации РПЦ. Могу лишь сказать, что это [изучение основ религиозных культур] даст возможность получить представление как о своей собственной религиозной культуре, так и религиозных культурах других традиционных религий», — сообщил Кипшидзе.

Сейчас в четвертом классе школьники изучают «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). При этом родители могут выбрать один из модулей: светская этика, мировые религиозные культуры, православие, ислам, буддизм или иудаизм. В феврале 2016 года патриарх Кирилл заявлял, что РПЦ предложила Минобрнауки расширить этот курс, распространив его на все время обучения в школе.

В мае 2017 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион объяснял необходимость расширения изучения в школе основ религий ростом «террористической угрозы» в условиях, когда на такое изучение отводится только 36 часов за 11-летний курс обучения.

«Уровень школьников, если они ориентируются только на школьную программу, в религиозных вопросах ниже уровня ликбеза. Думаю, что, конечно, особенно в нынешней ситуации, когда возросла террористическая угроза, когда террористы оперируют религиозными лозунгами, вербуют молодых людей в террористические организации, внушая им, что это богоугодное дело, нам нужно существенно расширять преподавание религиозной культуры», — заявил митрополит Иларион в майском выпуске программы «Церковь и мир», выходящей на телеканале «Россия 24».

Позднее в интервью Би-би-си митрополит пояснил, что религия должна преподаваться в школах с первого по 11-й класс, так как это «огромная область человеческого бытия и культуры».

Совещание представителей основных религий с министром образования запланировано на 16 ноября 2017 года.


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Комментарии



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