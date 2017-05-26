Мордовский культурный центр г.о. Тольятти завершил цикл уроков патриотизма
26 мая 2017 13:35
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Мордовский культурный центр г.о. Тольятти завершил цикл уроков патриотизма в этом учебном году. Уже намечен план работы на второе полугодие 2017г.
Данный цикл был основан на событиях, произошедших в Великую Отечественную Войну на примере легендарного летчика, Героя Советского Союза, Михаила Петровича Девятаева, уроженца села Торбеево. Михаил Петрович представитель этнической группы мордвы - мокшанин. «Мордовский Культурный Центр", в лице Заместителя председателя по работе с молодежью Тюргашкина Е.Н., провел в образовательных учреждениях уроки патриотизма и гражданского единения, приуроченных к 100-летию со дня рождения Михаила Петровича. На последней неделе учебного года прошли уроки в Школе №46 среди учеников 6-7 классов, Лицее Искусств, среди учеников 8-9 классов. В данном учебном заведении 7 июня на базе летнего лагеря будет показан художественный фильм «Догнать и Уничтожить», в главной роли М.П. Девятаев.
24 мая урок прошел в Тольяттинском Государственном Университете в МедиаХолдинге. Реализация данного проекта показала его актуальность среди учащихся средней школы и студентов. В новом учебном году планируется расширить возрастную группу. На взгляд организаторов, форма презентации и показ фильма, заинтересует и учащихся 4-5 классов.
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Социум
26 мая 2017 13:47
О нарушении сообщили бдительные местные жители. Социум
91
26 мая 2017 12:36
Групповых нарушений порядка не выявлено. Социум
122
26 мая 2017 12:00
Жителей города приглашают проверить свое здоровье. Социум
136
Здравоохранение
26 мая 2017 09:47
Мероприятия проходят 26 и 27 мая. Здравоохранение
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25 мая 2017 22:37
В условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30С и более в течение трех и более дней (а для лиц старше 70 лет – при температуре более 27С в течение трех... Здравоохранение
205
25 мая 2017 22:18
Который оказывает комплексные услуги в области вспомогательной репродукции, гинекологии, андрологии и эмбриологии. Здравоохранение
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Туризм
23 мая 2017 16:43
Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
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11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
244
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
377
Образование
26 мая 2017 13:35
В новом учебном году планируется расширить возрастную группу. Образование
80
25 мая 2017 14:41
Для этого на территории региона будет открыто 5 пунктов проведения экзаменов (ППЭ): два в Тольятти и по одному в Самаре, Сызрани и Кинеле, и два ППЭ на дому... Образование
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24 мая 2017 16:56
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