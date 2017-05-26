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Мордовский культурный центр г.о. Тольятти завершил цикл уроков патриотизма в этом учебном году. Уже намечен план работы на второе полугодие 2017г.Данный цикл был основан на событиях, произошедших в Великую Отечественную Войну на примере легендарного летчика, Героя Советского Союза, Михаила Петровича Девятаева, уроженца села Торбеево. Михаил Петрович представитель этнической группы мордвы - мокшанин. «Мордовский Культурный Центр", в лице Заместителя председателя по работе с молодежью Тюргашкина Е.Н., провел в образовательных учреждениях уроки патриотизма и гражданского единения, приуроченных к 100-летию со дня рождения Михаила Петровича. На последней неделе учебного года прошли уроки в Школе №46 среди учеников 6-7 классов, Лицее Искусств, среди учеников 8-9 классов. В данном учебном заведении 7 июня на базе летнего лагеря будет показан художественный фильм «Догнать и Уничтожить», в главной роли М.П. Девятаев.24 мая урок прошел в Тольяттинском Государственном Университете в МедиаХолдинге. Реализация данного проекта показала его актуальность среди учащихся средней школы и студентов. В новом учебном году планируется расширить возрастную группу. На взгляд организаторов, форма презентации и показ фильма, заинтересует и учащихся 4-5 классов.