Молодые ученые из 22 стран хотят изучать наноспутниковые технологии в Самарском университете

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В течение двух недель ее слушатели будут изучать современные компьютерные технологии конструирования микро и наноспутников, проектирования электронных систем, анализа космических миссий. Студенты прослушают лекции и выполнят лабораторно-практические занятия по современным технологиям ориентации, стабилизации, навигации, разработке систем энергопитания, телеметрии, бортовых систем управления микро и наноспутникам. На занятиях будут использоваться прототипы бортовых систем научно-образовательных наноспутников класса CubeSat, создаваемых учеными и студентами межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета.За время обучения слушатели разобьются на четыре бригады, каждая из которых будет рассматривать оригинальный проект миссии наноспутников. В конце Школы презентации проектов наноспутников будут представлены на экспертную оценку ученым и инженерам — участникам третьего Российского симпозиума по наноспутникам с международным участием RusNanoSat-2019.Участие в летней космической школе даст студентам не только новые уникальные знания и опыт, но и позволит заработать дополнительные баллы по европейской системе оценки освоения образовательных программ — ECTS. Предлагаемый слушателям двухнедельный курс обучения оценивается в 3,5 кредитных единицы. Для сравнения, один семестр занятий в европейском вузе соответствует 30 ECTS-кредитам.Среди желающих принять участие в работе летней космической школы представители Германии, Швеции, Японии, Италии, Испании, Норвегии, Португалии, Бразилии, Сербии, Перу, Казахстана, Монголии и Афганистана.Традиционно высокий спрос на участие в Школе демонстрируют латиноамериканские страны — только из Мексики поступило 16 заявок. Пять заявок прислали молодые учёные Шри-Ланки, ещё семь — граждане Индии. Помимо этого Африка представлена заявками из Алжира, Египта, Туниса, Нигерии, Эфиопии, Буркина-Фасо.Также в работе школы хотят принять участие представители региональных центров по формированию человеческого потенциала в области космических наук и технологий, которые действуют под эгидой ООН в ряде развивающихся стран. "К примеру, заявка из Буркина-Фасо пришла от участника практикума ООН по формированию человеческого потенциала, который проходил на базе Самарского университета в ноябре 2017 года", — отметил руководитель школы, заведующий межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета, профессор Игорь Белоконов.С 18 февраля зарегистрировавшиеся участники приступят к решению заданий заочного отборочного этапа летней космической школы. На этом этапе претенденты должны продемонстрировать уровень теоретической подготовки, который позволит им участвовать в разработке проектов космических миссий.Объявление результатов заочного этапа и составление списка участников очного этапа Школы состоится в середине марта. Участниками летней космической школы, которая пройдет в Самарском университете во второй половине июня, смогут стать 40 слушателей, передает пресс-служба Самарского университета.Фото: пресс-служба Самарского университета