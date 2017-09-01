Минобрнауки проконтролирует исполнение поручений Президента РФ об изучении русского и национальных языков в школах

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Рособрнадзор совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках поручения Президента Российской Федерации проводит проверку соблюдения во всех регионах положений законодательства Российской Федерации, касающихся обеспечения прав граждан России на добровольное изучение родного языка.Минобрнауки России в свою очередь реализует ряд мер, направленных на развитие и укрепление единого образовательного пространства в стране, в том числе регулирование вопросов изучения русского и национальных языков в школах.- Изучение государственного языка в российских школах в полном объеме и на должном уровне играет важную роль в создании единого образовательного пространства, поэтому Минобрнауки России намерено уделить данному вопросу особое внимание. Не менее важным для нас является соблюдение установленного законодательством Российской Федерации права граждан на добровольное изучение родного языка, - заявила Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева.С учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных Минобрнауки России, школы разрабатывают учебные планы, согласно которым должно быть обеспечено преподавание и изучение русского языка, а также на добровольной основе возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.