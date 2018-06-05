Минобороны решило полностью отказаться от военных кафедр в вузах, заменив их на военные учебные центры
5 июня 2018 22:07
Этой мерой в военном ведомстве надеются «повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки».
Сейчас студенты некоторых вузов могут пройти обучение на военных кафедрах, где готовят «офицеров, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса». Также существуют учебные военные центры (УВЦ), где готовят офицеров для последующей службы по контракту.
Минобороны решило унифицировать эту систему, заменив все существующие подразделения на военные учебные центры. Не уточняется, смогут ли студенты в военных учебных центрах пройти подготовку на офицеров или сержантов запаса.
Замена всех подразделений на военные учебные центры позволит «эффективнее использовать» учебно-материальную базу, учебное вооружение и военную технику, имеющуюся у учебных подразделений, считают в Минобороны.
Сейчас в России действуют 54 военные кафедры, в том числе свои кафедры есть у Высшей школы экономики, МГУ, МГИМО, МИФИ, МФТИ и других вузов.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский заявил РБК, что поддерживает инициативу Минобороны о замене нескольких видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на военные учебные центры.
Теперь военное образование будет централизованным, считает он. «Минусов не вижу, вижу плюсы, потому что [законопроект] не обозначает прекращения военной подготовки студентов по ряду специальностей в гражданских высших военно-учебных заведениях, а означает централизацию такого обучения. Давно пора было сделать, потому что у нас каждая кафедра варилась в собственном соку и была только опосредованно связана с системой военного образования и подготовкой специалистов. Сейчас будут действительно специалистов обучать, а не офицеров, которые приросли навечно к военной кафедре, в военных учебных научных центрах будет проходить подготовка», — отметил он.
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