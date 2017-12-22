Министр образования Ольга Васильева рассказала о компьютерной безграмотности учителей

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«На сегодняшний день 16%, согласно соцопросам, учителей владеют компьютером», — сообщила министр. Она подчеркнула, что навыки педагогов «наравне с нашими детьми вряд ли, но на уровне».Глава Минобрнауки отметила, что методы измерения цифровых знаний в школах сейчас находятся в процессе разработки.Васильева добавила, что министерство будет заниматься развитием онлайн-образования. «В ближайшие несколько лет будут высвобождаться профессии, будут появляться новые. И здесь важно, чтобы у людей любого возраста была возможность пройти специализированный курс онлайн», — пояснила она.13 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев предложил запустить проект «Цифровая школа», который поможет внедрить современные технологии в образовательный процесс. «Дети должны получить эти знания уже в школе, чтобы в будущем они могли оперировать всеми необходимыми инструментами для обработки большого массива информации, могли освободить силы для творчества и повысить эффективность своего труда в будущем», — сказал он.