Министерство образования и науки Самарской области получит 14,3 миллиона рублей из федерального бюджета

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В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 января 2017 г. №109- р, размер субсидии составляет 14,3 млн. рублей. Полученные средства позволят оборудовать пункты проведения ЕГЭ технологиями печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков участников на местах, а также приобрести дополнительное техническое оснащение для Регионального центра обработки информации.Также средства направят на организацию обучающих семинаров по внедрению новых технологий, разработку методических материалов по выработке инструментов для внутрирегионального анализа оценки качества образования и на повышение квалификации специалистов в области оценки качества образования, сообщает пресс-служба облправительства.