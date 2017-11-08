Михаил Шувалов: «Повода для паники нет»

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Напомним, по решению ученого совета от 28 апреля 2017 года, административно-управленческие подразделения архитектурно-строительного института СамГТУ реорганизованы путем присоединения к существующим административно-управленческим структурам университета. Всем сотрудникам была предложена работа в соответствующих структурах объединенного опорного вуза.Согласно новому штатному расписанию, с 1 ноября произошло сокращение ставок административно-управленческого персонала. В связи с этим количество ставок уменьшилось. Из общего числа сотрудников, которые попали под сокращение, 15 человек расторгли трудовой договор по своей инициативе еще летом сразу после получения уведомления, из оставшихся 28 сотрудников пятеро трудоустроены на кафедрах университета, а остальные приняли решение уйти. Преподавательский состав под сокращение не попал, уровень окладов остался прежним.Михаил Шувалов, директор архитектурно-строительной академии СамГТУ поясняет: «Повода для паники нет. Академия работает в штатном режиме, все идет своим чередом. В университете сокращены ставки, а не люди. Очередной скандал пытаются раздуть уволившиеся сотрудники, которые добровольно отказались продолжить работу в университете», сообщает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ