Марина Наянова: «Это нелегкий этап в истории вуза, но мы его пройдем»

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- Дело в том, что в 2013 году вступил в силу новый закон об образовании, который оставляет право учредительства вузов за федеральными властями. В 2015 году была принята федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. Она предполагает сокращение числа вузов через процедуру «укрупнения». Сегодня эта процедура коснулась и СГОАН. Мы были учреждены как авторский вуз с непрерывной системой получения образования с дошкольного уровня до аспирантуры. Сейчас, когда ЕГЭ не предусматривает возможность получения образования по модели школа-вуз, мы тоже должны быть «гибкими».- Новый концепт СГОАН ещё прорабатывается. Мы обсуждаем его все вместе с министерством образования и науки Самарской области. Но студенты должны быть переведены в вузы в ближайшее время, чтобы с января 2019 г. правительство области могло профинансировать их дальнейшее обучение. Сейчас я лично, как ректор вуза, занимаюсь этим вопросом. Беседую с каждым студентом, прорабатываю с ними дальнейшую траекторию их обучения.- Продолжим работу пока в статусе общеобразовательного учреждения, обучая наших учеников с 1 по 11-й класс, не меняя преподавательский состав. А 18 декабря в 9.00, как и вся Самара, принимаем будущих первоклассников на 2019-2020 учебный год. Все наше здания и имущество остаются за нами.- Переводя студентов в самарские вузы, отдавая им бюджетное финансирование, мы будем вести переговоры с ректорами этих учебных заведений, чтобы они по возможности принимали в штат и наших преподавателей. Могу сказать, что в Академии работает высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав.- Как я уже говорила, концепция Академии разрабатывается. Мы обсуждаем разные варианты и не исключаем возможности объединения с техническим университетом.- Я могу сказать, что Академия не закрывается. Сегодня я вижу заинтересованность министерства образования и науки Самарской области в будущем нашего учебного заведения. Да, это нелёгкий этап в истории вуза, но мы его пройдем.