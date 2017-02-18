Максим Гнатюк: «Студотряды могут работать и зарабатывать не только за пределами своей области, но и в своем регионе».

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«На сегодня «Российские студенческие отряды» - крупнейшее молодежное объединение в нашей стране. Сегодня у нас есть поддержка на государственном уровне, есть льготы. По нашей карте видно, что наши ребята работают практические везде. Самое массовое направление — педагогические отряды, потом идут проводники и строители и очень мало сервисных отрядов. Начинают развиваться сельскохозяйственные отряды. Наши ребята востребованы во всех регионах и сказать, что плохо раб тают — нельзя. Космодром «Плесецк», студотряд «Волжанин» дважды завоевывал первое место по производственным показателям. В позапрошлом году отряд политеха заработал рекордную сумму на космодроме «Восточный», а там норма выработки привязана к деньгам. Студотряд СамГУПСа два года подряд в РЖД выигрывает знамя лучшего студенческого отряда. Эта вся работа идет за пределами регионов. И работодатели готовы оплачивать проезд, медкомиссию. С одной стороны, все хорошо: романтика, все общаются. Но прежде всего, нужно формировать идею, что работать и зарабатывать можно не только за пределами своей области, но и в своем регионе. Это не значит, что не нужно ездить. Нужно. Ведь есть крупные имиджевые объекты, как тот же космодром. Но большая часть наших ребят должна оставаться внутри региона».