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Новости /  Общество /  Образование  

МГУ занял 90-е место в международном рейтинге лучших вузов QS World University Rankings

7 июня 2018 08:13
Всего в списке оказались 27 российских университета, что на три больше, чем в 2017 году.
В этом году в рейтинг, включающий в себя 1000 лучших, по мнению экспертов QS, вузов мира, вошли сразу 27 российских — на три больше, чем в 2017 году. При этом почти все российские вузы улучшили свои позиции в рейтинге, передает РБК.

Московский государственный университет им. Ломоносова занял 90-е место в рейтинге лучших университетов QS World University Rankings, составленном исследовательским центром QS Quacquarelli Symonds. МГУ поднялся на пять строк с прошлогоднего 95-го места. Соответствующие данные опубликованы на сайте проекта.

Второй после МГУ результат среди российских вузов показал Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ), оказавшийся на 235-м месте (240-й в 2017 году).

Также в рейтинге фигурируют Новосибирский госуниверситет (244-е и 250-е места соответственно), Томский госуниверситет (277-е и 323-е), МГТУ им. Баумана (299-е и 291-е), МФТИ (312-е и 355-е), МИФИ (329-е и 373-е), Высшая школа экономики (343-е и 382-е), МГИМО (355-е и 373-е), Томский политехнический университет (373-е и 386-е), Санкт-Петербургский политехнический университет (404-е и 401–410-е), Уральский федеральный университет (412-е и 491–500-е), Казанский федеральный университет (439-е и 441–450-е), РУДН (446-е и 501–550-е), МИСиС (476-е и 501–550-е), Саратовский государственный университет (501–510-е и 551–600-е), ИТМО (511–520-е и 601–650-е), Южный федеральный университет (531–540-е и 551–660-е), Дальневосточный федеральный университет (541–550-е и 601–650-е), Алтайский государственный университет (601–650-е, в прошлом году в рейтинг не входил), Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (601–650-е и 701–750-е), Самарский государственный аэрокосмический университет (701–750-е и 801–1000-е), Новосибирский государственный технический университет (801–1000-е, позиция не изменилась), Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (801–1000-е, позиция не изменилась), Сибирский федеральный университет (801–1000-е, в прошлом году в рейтинг не входил), Южноуральский федеральный университет (801–1000-е, в прошлом году в рейтинг не входил), Воронежский государственный университет (801–1000-е, позиция не изменилась).

Рейтинг QS — один из самых известных мировых рейтингов вузов. При составлении учитывается ряд параметров, каждый из которых оценивается по 100-балльной шкале. Внимание обращается на ​академическую репутацию университета, соотношение преподавателей и учеников, цитируемость, наличие иностранных преподавателей и студентов.

В 2017 году МГУ впервые с 2010 года оказался в первой сотне лучших вузов по версии QS Quacquarelli Symonds. Первые места рейтинга тогда заняли американские университеты: Массачусетский технологический институт, Стэнфорд, Гарвард и Калифорнийский технологический институт.



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