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Новости /  Общество /  Образование  

МГУ стал лучшим российским вузом в предметных рейтингах Times Higher Education

8 ноября 2018 19:05
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Университет оценили по направлениям
Британское издание Times Higher Education обнародовало результаты предметных рейтингов. В этом году лучшим российским вузом в трёх категориях из четырёх стал МГУ им. Ломоносова, сообщает life.ru со ссылкой на ТАСС.

Примечательно, что в категории "Психология" МГУ впервые участвует в мировом рейтинге и разместился в диапазоне 101–125-го места, что является очень высоким результатом, пояснили в учебном заведении.

— С одной стороны, это высокая оценка и признание качества психологического образования. С другой стороны, это подтверждение правильности выбранной траектории обучения психологов в Московском университете, — цитирует агентство слова ректора университета Виктора Садовничего.

На втором месте в зачёте среди отечественных вузов расположился МФТИ, однако в категории "Физические науки" он второй год подряд становится лучшим в России. И занимает 50-е место в мировом рейтинге по этому направлению. 
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