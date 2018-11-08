МГУ стал лучшим российским вузом в предметных рейтингах Times Higher Education

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Примечательно, что в категории "Психология" МГУ впервые участвует в мировом рейтинге и разместился в диапазоне 101–125-го места, что является очень высоким результатом, пояснили в учебном заведении.— С одной стороны, это высокая оценка и признание качества психологического образования. С другой стороны, это подтверждение правильности выбранной траектории обучения психологов в Московском университете, — цитирует агентство слова ректора университета Виктора Садовничего.На втором месте в зачёте среди отечественных вузов расположился МФТИ, однако в категории "Физические науки" он второй год подряд становится лучшим в России. И занимает 50-е место в мировом рейтинге по этому направлению.