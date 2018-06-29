Курсант СЮИ представлял ведомство и область на торжественном приеме у президента России

117

Традиция, чествовать лучших выпускников военных вузов, родилась в 1935 году и прерывалась только с 1941 по 1957 год. Четвертый год подряд участие в этом торжественном мероприятии принимают выпускники ведомственных вузов ФСИН России.В этом году представлять Самарский юридической институт Федеральной службы исполнения наказаний и Самарскую область выпалачесть лейтенанту внутренней службы Яну Куминову. Уроженец города Жигулевска, после окончания школы поступил в ведомственной вуз и увлекся научно-исследовательской деятельностью. На его счету более 15 научных публикаций по вопросам совершенствования деятельности уголовно-исполнительной системы.За достижения в научно-исследовательской деятельности и отличную учебу в 2015 году он стал стипендиатом Губернатора Самарской области, в 2016 году стал призером Всероссийской олимпиады среди обучающихся в образовательных организациях Минюста и ФСИН России, в 2017 году он удостоен стипендии Правительства Российской Федерации.В Большом Кремлевском дворце Президент России лично поздравил выпускников с окончанием обучения и сказал напутственные слова.Приветствуя собравшихся, Владимир Путин заявил:«Обращаясь к присутствующим на приеме выпускникам, руководителям вузов, министерств и ведомств, Владимир Путин сказал: «По традиции мы чествуем лучших выпускников военных академий и вузов здесь, в парадных залах Московского Кремля, которые помнят величайшие события истории государства Российского и наполнены символами его ратной славы и гордости. Убеждён, каждый из вас по-особому чувствует в эти минуты неразрывную связь времён и поколений и понимает, что ему доверена высочайшая честь – быть воином, офицером России, продолжать дело верных сынов и дочерей Отечества, героев, которые отстаивали свободу и независимость Родины, защищали мир и безопасность нашего народа».Вместе с курсантами на торжественном приеме присутствовали директор ФСИН России Геннадий Корниенко и первый заместительдиректора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый, которые поздравили ребят с успешным завершением учебы и пожелали молодым специалистам успехов в службе."Это большая честь для меня, - делится Ян Куминов, - оказаться в Кремле и увидеть первых лиц государства, почувствовать атмосферу стенКремля. Я горд и счастлив представлять свой родной институт на мероприятии такого уровня и события этого дня останутся навсегда в моей памяти!", сообщает пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России.Фото объединенной редакции ФСИН России