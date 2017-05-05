Из Самары в Тольятти отправиться школьный «Краеведческий экспресс»

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14 мая из Самары вновь стартует эшелон школьников самарского железнодорожного проекта «Краеведческий экспресс». В познавательное путешествие по Самарской области, на этот раз в город Тольятти, на специальном электропоезде отправятся школьники Приволжского района Самарской области, из пгт. Безенчук, а также школьники г. Самары.Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России.В город Тольятти «Краеведческий экспрес» отправится уже в четвертый раз.Напомним, что Самарская область впервые реализовала на территории РФ данную модель детских железнодорожных путешествий по своему региону всей школой на поезде и в 2015 г. проект получил Гран-при всероссийского конкурса «Маршрут года» и стал «Лучшим детским маршрутом» в России. Проект «Краеведческий экспресс» ставит целью знакомство школьников региона с историей и достопримечательностями родного края, его природными и производственными ресурсами.Школьников в г. Тольятти ожидает теплый прием, насыщенная экскурсионная программа с посещением интереснейшего музея автомобильной техники ОАО АВТОВАЗ, где представлены уникальные модели Lada прошлого века, произведенные в г. Тольятти, и где недавно открылась новая экспозиция.Специальная группа «Экодесант» «высадится» в единственном в Среднем Поволжье Институте экологии Волжского бассейна и посетит музей экологии.В главной части программы для всех участников запланировано посещение паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова, краеведческая викторина на базе комплекса, праздничное мероприятие и высадкой школьниками памятной аллеи.