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Новости /  Общество /  Образование  

Из Минобрнауки увольняется последний заместитель бывшего министра Дмитрия Ливанова — Людмила Огородова

9 января 2018 18:24
152
Она курировала многомиллиардный проект развития вузов «5–100», к которому были замечания у сменившей Ливанова Ольги Васильевой.
Заместитель министра образования и науки Людмила Огородова покинет свой пост, рассказал РБК источник в проекте развития вузов «5–100» и подтвердили два собеседника в правительстве.

В пресс-службе Минобрнауки не стали комментировать эту информацию. Официальное распоряжение правительства еще не опубликовано: оно будет подписано в ближайшие две недели, уточнил источник в правительстве. Огородова была назначена на должность заместителя Миноборнауки в конце августа 2013 года и курировала департамент государственной политики в сфере высшего образования. Связаться с Огородовой и ее помощницей на момент написания материала РБК не удалось.​

Огородова, которой в 2017 году исполнилось 60 лет, уйдет по собственному желанию, сообщил РБК собеседник в правительстве. Уже известна ее новая должность: она станет заместителем губернатора Томской области по социальным вопросам. РБК ожидает ответа о возможном назначении Огородовой от администрации Томской области.

В 1980 году Огородова окончила педиатрический факультет Томского государственного медицинского института и работала в этом городе вплоть до 2011 года, когда с позиции проректора по научной работе и последипломной подготовке Сибирского государственного медицинского университета избралась депутатом Государственной думы.

Собеседник РБК в правительстве отметил, что Огородова курировала проект развития вузов «5–100», который критиковала министр Ольга Васильева. Осенью 2017 года министр предложила сократить количество участников программы с 21 вуза до шести, но совет проекта не поддержал решение Васильевой.

Проект «5–100» направлен на продвижение российских вузов за рубежом. Одна из его целей — ввести пять отечественных университетов в сотни лучших вузов мира трех рейтингов (Quacquarelli Symonds (QS), Academic Ranking of World Universities (ARWU) и Times Higher Education (THE)). Финансирование программы в 2018–2020 годах составит 43,5 млрд руб.

Ольга Васильева стала министром образования в августе 2016 года. Она сразу сменила трех заместителей — Александра Климова, Екатерину Толстикову и Александра Повалко. Они курировали проведение конкурсных процедур, информационную политику, кадровую политику, имущество и финансовые вопросы. Летом 2017 должность заместителя министра покинул Вениамин Каганов, который курировал работу в «сфере дополнительного образования, воспитания детей и молодежи, формирования здорового образа жизни», было указано на сайте Минобрнауки. Огородова была последним заместителем министра, назначенным предшественником Васильевой Дмитрием Ливановым.


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Комментарии



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