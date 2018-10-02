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Исследовательницу политического сознания самарского вуза заподозрили в плагиате

2 октября 2018 18:04
96
Проверка на антиплагиат её кандидатской диссертации показала, что почти половина работы скопирована с чужой диссертации.
На сайте проекте «Диссернет» появилась еще одна самарская фамилия. Проверка на антиплагиат кандидатской диссертации Нонны Астафьевой показала, что почти половина ее работы скопирована с диссертации 2000 года Георгия Грачева — профессора Саратовского университета им. Чернышевского, передает «СО» ОНЛАЙН.

Вероятность совместной работы двух авторов сомнительна, так как их работы проделаны с разницей в 12 лет. Причем, говорится в заключении «Диссернета», «если в начале работы эксперт сообщества видит глубокую переработку исходного текста с сохранением изначального смысла, то под конец всё больше слов не заменяются на синонимы и остаются в первоначальном виде».

Свою кандидатскую Нонна Астафьева защитила в 2012 году в Самарскому государственном архитектурно-строительном университете, который спустя четыре года прекратил свое существование в связи с присоединением к СамГТУ. Ее нынешнее место работы — кафедра «Технологии и организации строительного производства». Научная работа г-жи Астафьевой, однако, посвящена совершенно иной сфере. Ее тема — «Информационные стратегии формирования политического сознания (социально-философский анализ)». Защищена работа в диссертационном совете Тверского государственного университета.

Сейчас Нонна Астафьева не только читает лекции студентам, но и руководит подготовкой выпускных квалификационных работ бакалавров по профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство». 
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Комментарии



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Эксперты ФАС проверили информацию общественников и пришли к выводу, что ООО «Самаратрансстрой», ООО «Ульяновсктрансстрой» и ООО «С.И.Т.И.» заключили соглашения, нарушающие федеральный закон «О защите конкуренции».
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