Исследовательницу политического сознания самарского вуза заподозрили в плагиате
2 октября 2018 18:04
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Вероятность совместной работы двух авторов сомнительна, так как их работы проделаны с разницей в 12 лет. Причем, говорится в заключении «Диссернета», «если в начале работы эксперт сообщества видит глубокую переработку исходного текста с сохранением изначального смысла, то под конец всё больше слов не заменяются на синонимы и остаются в первоначальном виде».
Свою кандидатскую Нонна Астафьева защитила в 2012 году в Самарскому государственном архитектурно-строительном университете, который спустя четыре года прекратил свое существование в связи с присоединением к СамГТУ. Ее нынешнее место работы — кафедра «Технологии и организации строительного производства». Научная работа г-жи Астафьевой, однако, посвящена совершенно иной сфере. Ее тема — «Информационные стратегии формирования политического сознания (социально-философский анализ)». Защищена работа в диссертационном совете Тверского государственного университета.
Сейчас Нонна Астафьева не только читает лекции студентам, но и руководит подготовкой выпускных квалификационных работ бакалавров по профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство».
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