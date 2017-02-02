Использование смартфонов и планшетов во время уроков не снижает успеваемость школьников

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Опрос, в котором приняли участие 3194 человека, показал, что в школьной системе налицо определенный прогресс - сегодняшние учителя общаются со школьниками по электронной почте и в социальных сетях, периодически задают домашние задания, которые необходимо выполнять он-лайн или с использованием интернет-сервисов. Тем не менее, школа остается крайне консервативным институтом. Система образования нечувствительна к быстро меняющимся технологиям, использование только традиционных методик и игнорирование новых существенно тормозит процесс модернизации.85% опрошенных учеников рассказали исследователям, что в их школе нельзя пользоваться мобильными устройствами на уроках. Подростки отметили, что чаще выходят в Сеть через личные устройства. Так ответили 50% опрошенных. Еще 25%одинаково часто используют для выхода в интернет гаджеты и стационарный компьютер. 70% респондентов признались, что они во время урока используют смартфоны для игр, общения в соцсетях и прослушивания музыки. И ровно столько же - 70% - с помощью гаджета на занятиях просматривают образовательный контент.Эксперты отмечают, что девайсы не снижают успеваемость. В исследовании связи между достижениями учеников и интенсивностью использования гаджетов на уроке не обнаружено. Ученые проверили, действительно ли мобильные телефоны, а именно развлекательные приложения, — это «прерогатива условных троечников». Но такая корреляция не выявлена, рассказали ученые.Авторы исследования, под руководством директора Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ Катерины Поливаной пришли к выводу, что на фоне постоянного присутствия гаджетов в жизни детей школа малозамечает полезные возможности мобильных устройств. Такой консерватизм влияет на важнейшие аспекты школьной жизни - страдают отношения учеников и педагогов, дети хуже воспринимают школу и меньше хотят учиться, а самое важное - инновации в образовании тормозятся, сообщает пресс-служба Института образования НИУ ВШЭ.