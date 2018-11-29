Инженеры из Самары посоревнуются в конкурсе на разработку водородного двигателя с призовым фондом 60 млн рублей

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Команда Самарского НИУ им. академика С.П. Королева стала одним из семи претендентов на победу в первых в России инженерных соревнованиях, посвященных разработке водородных топливных элементов для воздушного транспорта, которые по эффективности смогут сравниться с двигателями внутреннего сгорания и аккумуляторами. Конкурсы проводятся в рамках реализации Национальной технологической инициативы.Задача участников – преодолеть сложнейший технологический барьер мирового уровня, разработав водородные топливные элементы с заданными характеристиками мощности, энергоплотности и массы, а затем протестировать их на мультикоптерной платформе. Установка победителя должна продержаться в воздухе не менее трех часов.Финальные соревнования Up Great пройдут в 2019 году. Призовой фонд конкурса «Первый элемент. Воздух» составит 60 млн руб. Среди других участников конкурса – разработчики из СколТеха, Южно-Российского государственного политехнического университета им. М.И. Платова, УрФУ, РХТУ им. Менделеева и др.«Перед участниками конкурса стоит сверхсложная задача – разработать топливные элементы, по параметрам энергоемкости превосходящие все мировые аналоги. Если этот барьер будет взят, мы откроем совершенно новые возможности коммерческого использования водорода – прежде всего, в сегментах автотранспорта и беспилотной авиации. Сильнейшая из 12 команд определится в ходе открытых испытаний. Желаем всем претендентам удачного старта», – отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.«Водородная энергетика открывает такие перспективы перед человечеством, которые трудно оценить даже в самых смелых предположениях. В то же время, с точки зрения технологий, тема эта непростая и наукоемкая. Поэтому мы делали ставку не столько на количество, сколько на качество и квалификацию команд-участниц, для чего разработали высокие требования, а также непростые условия конкурса. 12 заявок – очень хороший показатель, подтверждающий интерес к тематике внутри научного, технического и бизнес-сообществ», – прокомментировал председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.По прогнозам консалтинговой компании Frost & Sullivan, к 2020 году мировые автопроизводители выведут на рынок более 20 новых моделей с водородными двигателями. К 2030 году общий объем продаж транспортных средств на водородном топливе достигнет 583 тыс. единиц в год, передает пресс-служба РВК.