Я нашел ошибку
Главные новости: 
Обсуждались актуальные вопросы развития региона и проблемные моменты, где требуется поддержка парламентариев.
Губернатор встретился с представителями региона в российском парламенте
В одной из квартир дома по улице Тополиной в Тольятти, обнаружено тело мужчины, 1977 года рождения, с признаками насильственной смерти.
В Тольятти ведут розыск подозреваемого в убийстве
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей.
В Тольятти задержан отец до смерти избивший свою годовалую дочь
До 30% телевизоров могут остаться с «черным экраном», если аналоговое ТВ будет отключено в январе, следует из экспертных оценок, представленных Минпромторгу. Власти решают вопрос о продлении сроков отключения аналогового вещания.
Почти треть телевизоров оказалась не готова к цифровому вещанию
Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах
Соболезнования губернатора Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни Рафгата Набиуловича Аглиулина
Собравшихся с праздником поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
В Самарском театре оперы и балета отмечают 100-летие со дня образования ВЛКСМ
Порыв произошел накануне вечером, после чего началась откачка воды с проезжей части.
С последствиями повреждения водопроводной трубы на Заводском шоссе В Самаре планируют справиться к утру 1 ноября
В ноябре должна быть зарегистрирована в Росреестре первая 31 из 133 квартир, которые необходимо передать в собственность муниципалитета.
ДУИ Самары и СОФЖИ договорились о передаче первой части квартир для «переселенцев» из «5 кварталов»
сегодня  Среда, 31 октября, 20:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/10:
USD 65.77
-0.04
EUR 74.79
-0.25
Искать
Новости /  Общество /  Образование  

Инженеры Самарского университета разработали установку, позволяющую получать воду и электроэнергию с помощью энергии ветра

31 октября 2018 17:14
122
Установка основана на принципе конденсации. Атмосферный воздух содержит влагу, при его охлаждении влага конденсируется, в результате чего образуется чистая, дистиллированная вода.
Инженеры Самарского университета получили патент Федеральной службы интеллектуальной собственности на установку, позволяющую получать воду и электроэнергию с помощью энергии ветра.

Автономная энергонезависимая установка «Вихревой родник» для получения пресной воды из атмосферного воздуха отличается компактными размерами: высота: 6-10 м, диаметр: 1-2 м, выполнена она из пластмассы. Установка основана на принципе конденсации. Атмосферный воздух содержит влагу, при его охлаждении влага конденсируется, в результате чего образуется чистая, дистиллированная вода. В природе есть наглядный пример конденсации - роса.

Разработчики установки - сотрудники кафедры теплотехники и тепловых двигателей Самарского университета - отмечают, что она незаменима в пустынных и засушливых районах. Как ни парадоксально, но именно в сухом горячем воздухе пустынь и степей содержится больше всего влаги, то есть «Вихревой родник» наиболее эффективен там, где наиболее востребован.

Принципиальным отличием установки Самарского университета, награжденной в номинации “100 лучших изобретений России -2017”, от аналогов является использование вихревых эффектов для получения воды и электроэнергии. На исследование вихревых потоков ученых Самарского университета натолкнули инженерные решения, известные с древних времен. «Идея добывать воду из воздуха не нова. Она известна со времен, когда караваны торговцев шли нескончаемым потоком по Великому шёлковому пути. Записки арабских путешественников свидетельствуют, что на всем протяжении каравана были созданы колодцы, в каждом из которых было достаточно воды, чтобы напоить путников и верблюдов, - рассказал один из разработчиков установки, профессор кафедры теплотехники и тепловых двигателей Самарского университета Владимир Бирюк. - Конструкция колодца и используемые материалы создавали внутри температурный перепад, формируя тем самым вихревые потоки. Благодаря им раскаленный пустынный воздух превращался в холодную воду». «Вихревой родник» отличается от колодцев древности, но также использует вихревые потоки.

Получение влаги из атмосферного воздуха происходит за счет использования ветра, закрученного с помощью «генератора вихря» в вихревой поток. Далее он охлаждается до «точки росы» с помощью «вихревого холодильника». В результате резкого перепада температур на гидрофобных стенках установки образуется конденсат, влага стекает и накапливается в блоке водосборника. Осушенный воздух подается наверх и уходит в атмосферу через трубу вентури, в которой установлен вентилятор, вырабатывающий электроэнергию для насоса, подающего воду потребителям.

Для удобства сбора пресной воды водосборник с конденсатором росы размещают под установкой ниже линии грунта. По мере накопления воды в водосборнике вода отводится потребителю. В течение суток «Вихревой родник» продуцирует чуть более 0,8 м³ чистой холодной воды.

“Очень важно, что вода, добываемая из атмосферы, по стоимости получается самой недорогой в сравнении с другими способами. Кроме того, наша установка не требует средств на эксплуатацию. Необходимы лишь разовые минимальные вложения на ее сборку и монтаж”, - говорит Владимир Бирюк. Кроме того, функционирование установки благодаря естественным ресурсам – ветру и солнечной энергии - делает “Вихревой родник” полностью экологичными и работающими бесперебойно, передает пресс-служба Самарского университета.



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
31 октября 2018  19:14
В одной из квартир дома по улице Тополиной в Тольятти, обнаружено тело мужчины, 1977 года рождения, с признаками насильственной смерти.
В Тольятти ведут розыск подозреваемого в убийстве
В одной из квартир дома по улице Тополиной в Тольятти, обнаружено тело мужчины, 1977 года рождения, с признаками насильственной смерти.   Социум
86
31 октября 2018  18:28
До 30% телевизоров могут остаться с «черным экраном», если аналоговое ТВ будет отключено в январе, следует из экспертных оценок, представленных Минпромторгу. Власти решают вопрос о продлении сроков отключения аналогового вещания.
Почти треть телевизоров оказалась не готова к цифровому вещанию
До 30% телевизоров могут остаться с «черным экраном», если аналоговое ТВ будет отключено в январе, следует из экспертных оценок, представленных Минпромторгу.... Социум
116
31 октября 2018  18:03
Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах
Соболезнования губернатора Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни Рафгата Набиуловича Аглиулина
Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах  Социум
111
Весь список

Здравоохранение
31 октября 2018  13:36
Самарский медицинский колледж им. Ляпиной оснастили интерактивным анатомическим столом «Пирогов»
Самарский медицинский колледж им. Ляпиной оснастили интерактивным анатомическим столом «Пирогов»
Оборудованием также оснащены Тольяттинский медицинский колледж и его филиал в селе Кинель-Черкассы.  Здравоохранение
132
30 октября 2018  19:10
Коллективу минздрава СО представили нового руководителя Михаила Ратманова (ДОПОЛНЕНО)
Коллективу минздрава СО представили нового руководителя Михаила Ратманова (ДОПОЛНЕНО)
"В Самарской области есть развитая клиническая база, хороший кадровый потенциал", – отметил министр.  Здравоохранение
589
30 октября 2018  16:53
Чаще всего болезнь поражает людей в возрасте от 45 до 60 лет.
Ведение здорового образа жизни снижает риск инсульта
 Чаще всего болезнь поражает людей в возрасте от 45 до 60 лет.  Здравоохранение
301
Весь список
Новости медицины
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
70
29 октября 2018  22:05
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
 Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
76
16 октября 2018  19:54
Оперативное вытрезвление - услуги профессионалов на дому
Оперативное вытрезвление - услуги профессионалов на дому
 Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье.  Новости медицины
234
Весь список
Туризм
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
316
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
239
22 октября 2018  13:03
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
341
Весь список
Образование
31 октября 2018  17:14
Установка основана на принципе конденсации. Атмосферный воздух содержит влагу, при его охлаждении влага конденсируется, в результате чего образуется чистая, дистиллированная вода.
Инженеры Самарского университета разработали установку, позволяющую получать воду и электроэнергию с помощью энергии ветра
Установка основана на принципе конденсации. Атмосферный воздух содержит влагу, при его охлаждении влага конденсируется, в результате чего образуется чистая,... Образование
122
31 октября 2018  12:42
Самарская школа №80 заняла первое место в народном рейтинге школ Самарской области Она получит 200 тысяч рублей на благоустройство.
Самарская школа №80 заняла первое место в народном рейтинге школ Самарской области
Она получит 200 тысяч рублей на благоустройство. Образование
171
30 октября 2018  23:11
Эксперты считают, что учёным и преподавателям в первую очередь нужно прийти к общему мнению по целому ряду вопросов, связанных с данной наукой.
Обязательный ЕГЭ по истории — за или против? Мнения специалистов разделились
Эксперты считают, что учёным и преподавателям в первую очередь нужно прийти к общему мнению по целому ряду вопросов, связанных с данной наукой.  Образование
245
Весь список

Культура
31 октября 2018  14:52
С ним конкурируют 9 других спектаклей. За 25-летнюю историю
"Эсмеральда" Самарского театра оперы и балета номинирована за "Золотую Маску"
С ним конкурируют 9 других спектаклей. За 25-летнюю историю "Золотой Маски" балетный спектакль Самары попал в список ее номинантов впервые. Культура
165
31 октября 2018  12:15
Горожан приглашают на 1/8 финала самарского дивизиона Системы юниор лиг КВН Самарской области
Горожан приглашают на 1/8 финала самарского дивизиона Системы юниор лиг КВН Самарской области
Игры пройдут 31 октября и 1 ноября. Культура
134
31 октября 2018  11:43
Самарцев приглашают в Литературную Японию
Самарцев приглашают в Литературную Японию
Интерактивное путешествие пройдет в стиле Бунка-но хи. Культура
185
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
98
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
555
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1536
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
477
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
589
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
571
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
628
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
563
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1128
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
886
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1266
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1327
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2441
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1835
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
2010
Весь список

Мероприятия
Большой юбилей Детского музыкального театра «Задумка»: коллектив театра подготовил для зрителей два культурных мероприятия
В день матча «Крылья Советов» - «Краснодар» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»
Самарцев приглашают в Литературную Японию
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные