Инженеры Самарского университета разработали установку, позволяющую получать воду и электроэнергию с помощью энергии ветра
31 октября 2018 17:14
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Автономная энергонезависимая установка «Вихревой родник» для получения пресной воды из атмосферного воздуха отличается компактными размерами: высота: 6-10 м, диаметр: 1-2 м, выполнена она из пластмассы. Установка основана на принципе конденсации. Атмосферный воздух содержит влагу, при его охлаждении влага конденсируется, в результате чего образуется чистая, дистиллированная вода. В природе есть наглядный пример конденсации - роса.
Разработчики установки - сотрудники кафедры теплотехники и тепловых двигателей Самарского университета - отмечают, что она незаменима в пустынных и засушливых районах. Как ни парадоксально, но именно в сухом горячем воздухе пустынь и степей содержится больше всего влаги, то есть «Вихревой родник» наиболее эффективен там, где наиболее востребован.
Принципиальным отличием установки Самарского университета, награжденной в номинации “100 лучших изобретений России -2017”, от аналогов является использование вихревых эффектов для получения воды и электроэнергии. На исследование вихревых потоков ученых Самарского университета натолкнули инженерные решения, известные с древних времен. «Идея добывать воду из воздуха не нова. Она известна со времен, когда караваны торговцев шли нескончаемым потоком по Великому шёлковому пути. Записки арабских путешественников свидетельствуют, что на всем протяжении каравана были созданы колодцы, в каждом из которых было достаточно воды, чтобы напоить путников и верблюдов, - рассказал один из разработчиков установки, профессор кафедры теплотехники и тепловых двигателей Самарского университета Владимир Бирюк. - Конструкция колодца и используемые материалы создавали внутри температурный перепад, формируя тем самым вихревые потоки. Благодаря им раскаленный пустынный воздух превращался в холодную воду». «Вихревой родник» отличается от колодцев древности, но также использует вихревые потоки.
Получение влаги из атмосферного воздуха происходит за счет использования ветра, закрученного с помощью «генератора вихря» в вихревой поток. Далее он охлаждается до «точки росы» с помощью «вихревого холодильника». В результате резкого перепада температур на гидрофобных стенках установки образуется конденсат, влага стекает и накапливается в блоке водосборника. Осушенный воздух подается наверх и уходит в атмосферу через трубу вентури, в которой установлен вентилятор, вырабатывающий электроэнергию для насоса, подающего воду потребителям.
Для удобства сбора пресной воды водосборник с конденсатором росы размещают под установкой ниже линии грунта. По мере накопления воды в водосборнике вода отводится потребителю. В течение суток «Вихревой родник» продуцирует чуть более 0,8 м³ чистой холодной воды.
“Очень важно, что вода, добываемая из атмосферы, по стоимости получается самой недорогой в сравнении с другими способами. Кроме того, наша установка не требует средств на эксплуатацию. Необходимы лишь разовые минимальные вложения на ее сборку и монтаж”, - говорит Владимир Бирюк. Кроме того, функционирование установки благодаря естественным ресурсам – ветру и солнечной энергии - делает “Вихревой родник” полностью экологичными и работающими бесперебойно, передает пресс-служба Самарского университета.
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