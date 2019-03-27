Губернатор обратил внимание на дефицит мест в школах в ряде районов СО.

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В 2019 будут введены три школы (Стройкерамика, Южный город, Приволжье).Поручение Елене Лапушкиной: в кратчайшие сроки решить вопрос о выделении земельных участков под две школы в Октябрьском районе.В рамках проекта "Современная школа" уже в 2019 году в регионе будут созданы и оснащены 45 центров цифрового и гуманитарного профилей, а также 19 мини-кванториумов за счёт областного бюджета).: Необходимо продумать механизм передвижных кванториумов для работы в сёлах.2019 год определен в СО как год среднего профессионального образования.Дмитрий Азаров: «Мы должны вывести на новый уровень наши лицеи и колледжи».В этом году ремонт будет осуществляться сразу в 45-ти учреждениях СПО.«Много об этом говорили, в этом году - делаем без лишних слов», - отметил глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.