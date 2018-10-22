"Голова забита чушью". Мединский рассказал, как молодёжь представляет историю РФ

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Как отметил Мединский, во время работы в комиссии правительства по истории Второй мировой войны ему приходилось много общаться с молодёжью.— Они либо ничего не знают, либо у них голова забита всякой чушью, — сказал Мединский.Он также добавил, что для большинства молодых людей источниками знаний про историю России являются компьютерные игры, зарубежные фильмы и статьи в Интернете.— Поэтому я решил написать такую простую книгу, — добавил министр.