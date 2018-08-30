Главный приз космического агентства Франции получили студенты Самарского университета

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Студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва вернулись с международного форума С’Space для студентов-инженеров, увлеченных созданием космической техники, с наградой Национального центра космических исследований Франции (CNES). Участники команды Самарского университета удостоились первой премии за успешный запуск построенной ими двухступенчатой экспериментальной ракеты.Форум C'Space проводится по инициативе CNES при поддержке Ассоциации Planète Sciences. Участники соревнуются в трех номинациях: экспериментальные ракеты, мини-ракеты и атмосферные зонды формата CanSats.C’Space-2018 проводился недалеко от французского города Тарб, на полигоне Камп де Ги 1-го парашютного гусарского полка. Мероприятия форума собрали 290 участников из 26 студенческих клубов, которые представили 45 проектов.В этом году к французским командам присоединились коллективы из Японии, Австрии, Перу и России. Самарский университет принимает активное участие в мероприятиях C’Space c 2011 года и его команды являются единственными представителя нашей страны в соревнованиях по запуску экспериментальных ракет.В 2018 году команду Самарского университета составили трое участников студенческого конструкторского бюро "RocketLAV": Антон Полтораднев, Владимир Ковалев и Алексей Ким.Студенты представили развитие проекта 2016-2017 гг. — ракету TSR 2.0. Это двухступенчатая ракета, чуть больше 2,5 м в длину и 16 см в диаметре. Она весит около 12 кг и способна вывести на высоту до километра зонд весом 1,5 кг. Работы велись на базе авиамодельного студенческого конструкторского бюро Самарского университета (СКБ-4)."В первой ступени мы разместили системы телеметрии, спасения и расстыковки, — говорит Алексей Ким. — Все системы управляются независимыми контроллерами arduino nano. Система телеметрии собирает данные GPS, высоты, угловых и линейных ускорений. Данные записываются на карту памяти, а часть из них передаётся по радиомодулю во время полета на пульт оператора запуска. На второй ступени вместо системы расстыковки установлена система поджига двигателя второй ступени. Система поджига включает три отдельных контроллера, каждый из которых проверяет свое условие запуска двигателя".Полет прошел отлично, ступени разделились, система поджога двери двигателя второй ступени сработала штатно, так же как и система спасения на обеих ступенях — обе приземлились безопасно."Ракета была успешно запущена с пустым двигателем второй ступени и поджигателем. То есть в следующий раз мы сможем запустить ракету с двигателем, установленным и на второй ступени, — отмечает Антон Полтораднев. — Во время испытаний зарекомендовали себя и разработанные нами системы: разделения ступеней, телеметрии обеих ступеней и спасения", передает пресс-служба Самарского университета.Фото: пресс-служба Самарского университета