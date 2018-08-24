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Новости /  Общество /  Образование  

Геологи Политеха обнаружили самый полный в мире череп ветлугазавра

24 августа 2018 14:46
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В июне этого года состоялась комплексная научная экспедиция по мониторингу флоры тирасовых и юрских отложений юго-востока Самарской области, в которой приняли участие сотрудники кафедры «Геология и геофизика» Политеха.

Одной из находок, сделанной при участии ученых опорного университета, был череп ветлугазавра. Тогда это был просто кусок породы с торчащими из него костями, в котором трудно было увидеть что-то ценное. В процессе изучения черепа его отпрепарировали со стороны нёба. Стали хорошо видны зубы и внутренние носовые отверстия – хоаны.

– Специалисты ведущего в России палеонтологического института РАН (г. Москва) провели детальную оценку находки, – говорит старший преподаватель кафедры «Геология и геофизика» Алена Морова. – Было выяснено, что нам посчастливилось найти самый полный череп ветлугазавра в мире. Эта новость стала для нас полной неожиданностью.


Экспедиция прошла при поддержке и участии Палеонтологического института РАН, Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, Самарского палеонтологического общества, Тольяттинского краеведческого музея, Института экологии Волжского бассейна РАН. Руководил экспедицией Игорь Новиков, ведущий научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии ПИН РАН.

Напомним, в ходе экспедиции ученым Политеха посчастливилось сделать еще одну необычную находку – остатки скелета лабиринтодонта, передает пресс-служба СамГТУ.



Фото: Палеонтологический музей имени Ю.А.Орлова 
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