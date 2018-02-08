Евгений Шахматов: достижения самарской науки признаны на международном уровне

Я нашел ошибку
Главные новости: 
По поручению Главы региона Дмитрия Азарова все малые города Самарской области примут участие в конкурсе и уже направили в региональное министерство энергетики и ЖКХ перечень объектов для будущего благоустройства.
Самарский проект по организации пляжа для инвалидов одержал победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
Россия в списке на третьей позиции.
Эксперты изучили стоимость бензина в разных регионах Европы
Принимаются живописные и графические работы любого формата, предметы декоративно-прикладного искусства. Детские рисунки должны быть выполнены без правки и непосредственного вмешательства родителей или педагогов.
Юных самарцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка
2018 год - юбилейный для Грушинского фестиваля. 50 лет прошло с первого слета любителей авторской песни в память о подвиге их товарища, Валерия Грушина.
В Самаре пройдет Зимний Грушинский фестиваль
И откроется мультимедийная выставка «Имена из солдатских медальонов».
В Самаре пройдет Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов «Судьба Солдата»
Билеты по специальным ценам пассажиры могут приобрести в период с 8 по 21 февраля 2018 на даты отправления с 8 февраля 2018 года по 26 апреля 2018 года.
КбшЖД предлагает поездки в купе европейского стандарта в Санкт-Петербург по специальной цене
Неравнодушные тольяттинцы подарили больнице интерактивные игры для детей, каталки, пеленальные столы, аппарат для очищения воздуха, кулер, банкетки, столы, телевизор.
В тольяттинской детской больнице состоится открытие обновленного приемного покоя
Предварительные заявки на участие в «Жемчужине Поволжья» подали 560 пар из 31 региона страны.
В Самаре состоится открытый Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья»
сегодня  Четверг, 8 февраля, 17:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/02:
USD 56.95
-0.27
EUR 70.53
-0.4
Искать
Новости /  Общество /  Образование  

Евгений Шахматов: достижения самарской науки признаны на международном уровне

8 февраля 2018 14:45
118
По словам Евгения Шахматова, в самарских вузах сформировались хорошо известные в России и за рубежом научные школы. Сегодня в них подготовлено много перспективных молодых ученых, которых необходимо поддерживать. Они способны закрепить за Самарой репутацию
В День российской науки ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева Евгений Шахматов рассказал о научных достижениях ведущего вуза региона, сообщает ssau.ru.

"Научные исследования — это тот фундамент, на котором строится вся наша деятельность. Об этом говорит сам статус Национального исследовательского университета, и наш девиз: "Образование через исследования", — подчеркнул ректор Самарского университета имени С. П. Королева, член-корреспондент РАН Евгений Шахматов. — Высокий уровень научных разработок позволяет нам выпускать достойных, хорошо подготовленных специалистов и бороться за право войти в число лучших университетов мира".

Евгений Шахматов отметил, что в Самарском университете успешно занимаются как прикладными, так и фундаментальными исследованиями в области физики, химии, биологии. Высокий уровень исследований в социально-гуманитарном направлении — здесь и филология, и психология, и юриспруденция.

В то же время Международный совет по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов выделяет три стратегических направления, в которых разработки ученых Самарского университета известны и признаны на мировом уровне.

Прежде всего, это направление, связанное с проектированием ракетно-космической техники, в частности, малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, ярким представителем которого является работающий сейчас на орбите "АИСТ-2Д".

Второе стратегическое направление — работы по созданию линейки малых газотурбинных двигателей, очень эффективных, которые предназначены не только для летательных аппаратов, но и в качестве наземных энергетических установок. Большие перспективы открывают разработки в области аддитивных технологий, которые дают возможность формировать детали двигателей сложной формы с высокими характеристиками — например, камеры сгорания.

И третье стратегическое направление — фотоника, "большие данные" и геоинформатика. Работы в области дифракционной "плоской" оптики, разработка гиперспектральных приборов хорошо дополняет и обеспечивает успешное решение задач по дистанционному зондированию Земли — как с орбитальных аппаратов, так и с атмосферных беспилотных аппаратов.

"В области фундаментальных исследований очень хотелось бы отметить работы наших молодых ученых по повышению эффективности солнечных батарей, — говорит Евгений Шахматов. — Эти исследования имеют огромное значение не только для развития космической техники и перспективных беспилотных аппаратов, работающих на солнечной энергии, но и для такого актуального сейчас направления в энергетике, как возобновляемые источники энергии. Эффективные солнечные батареи для освещения городов, для электроснабжения жилых и производственных зданий".

Самарский университет ведет глубокие фундаментальные исследования в рамках так называемых мегагрантов. Одно из направлений — создание принципиально новых материалов с заданными свойствами. В конце 2017 г. мировому научному сообществу была представлена работа самарских ученых, в которой были классифицированы основные методы описания интерметаллических структур. Этот подход может стать платформой для универсальной схемы прогнозирования свойств новых материалов.

Еще один мегагрант, "Разработка физически обоснованных моделей горения" — работа на стыке квантовой химии и физики. Эти фундаментальные исследования помогут создать более эффективные камеры сгорания, форсунки для двигателей, которые найдут применение не только в авиационной и космической технике.

По словам Евгения Шахматова, в самарских вузах сформировались хорошо известные в России и за рубежом научные школы. Сегодня в них подготовлено много перспективных молодых ученых, которых необходимо поддерживать. Они способны закрепить за Самарой репутацию одного из ведущих научных центров России. 


Фото: ssau.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
8 февраля 2018  16:42
По поручению Главы региона Дмитрия Азарова все малые города Самарской области примут участие в конкурсе и уже направили в региональное министерство энергетики и ЖКХ перечень объектов для будущего благоустройства.
Самарский проект по организации пляжа для инвалидов одержал победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
По поручению Главы региона  Дмитрия Азарова  все малые города Самарской области примут участие в конкурсе и уже направили в региональное... Социум
51
8 февраля 2018  16:35
Россия в списке на третьей позиции.
Эксперты изучили стоимость бензина в разных регионах Европы
Россия в списке на третьей позиции.   Социум
78
8 февраля 2018  16:24
Принимаются живописные и графические работы любого формата, предметы декоративно-прикладного искусства. Детские рисунки должны быть выполнены без правки и непосредственного вмешательства родителей или педагогов.
Юных самарцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка
Принимаются живописные и графические работы любого формата, предметы декоративно-прикладного искусства. Детские рисунки должны быть выполнены без правки и... Социум
75
Весь список

Здравоохранение
8 февраля 2018  15:14
Неравнодушные тольяттинцы подарили больнице интерактивные игры для детей, каталки, пеленальные столы, аппарат для очищения воздуха, кулер, банкетки, столы, телевизор.
В тольяттинской детской больнице состоится открытие обновленного приемного покоя
 Неравнодушные тольяттинцы подарили больнице интерактивные игры для детей, каталки, пеленальные столы, аппарат для очищения воздуха, кулер, банкетки,... Здравоохранение
92
8 февраля 2018  13:53
В Саратове запатентована
В Саратове запатентована "домашняя лаборатория" для проверки крови
В вузе говорят, что не имеющую аналогов в мире разработку саратовских ученых начинают применять в практическом здравоохранении. Здравоохранение
122
8 февраля 2018  13:41
15 самарских школ закрыты на карантин
15 самарских школ закрыты на карантин
Специалисты утверждают, что пик эпидемии гриппа в России пройден. Здравоохранение
190
Весь список
Новости медицины
31 января 2018  16:52
Поиск клиники и докторов в Израиле
Поиск клиники и докторов в Израиле
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
110
22 января 2018  17:16
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
 Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
331
5 января 2018  20:07
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
 Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
361
Весь список
Туризм
8 февраля 2018  09:58
В Самаре пройдет Региональный туристский форум
В Самаре пройдет Региональный туристский форум
Наш город примет эстафету от Уфы и станет главной профессиональной площадкой для общения представителей туротрасли в регион Туризм
174
7 февраля 2018  13:27
Жигулевский заповедник примет участие в Международной туристической выставке МIТТ-2018
Жигулевский заповедник примет участие в Международной туристической выставке МIТТ-2018
Туда съедутся представители турбизнеса со всего мира. Туризм
222
1 февраля 2018  17:21
Особенности отдыха на Кипре
Особенности отдыха на Кипре
На сегодняшний день Кипр является одной из самых посещаемых туристических стран мира. Ежегодно, курорты данной страны посещают более сотни тысяч туристов.   Туризм
128
Весь список
Образование
8 февраля 2018  14:45
По словам Евгения Шахматова, в самарских вузах сформировались хорошо известные в России и за рубежом научные школы. Сегодня в них подготовлено много перспективных молодых ученых, которых необходимо поддерживать. Они способны закрепить за Самарой репутацию
Евгений Шахматов: достижения самарской науки признаны на международном уровне
По словам Евгения Шахматова, в самарских вузах сформировались хорошо известные в России и за рубежом научные школы. Сегодня в них подготовлено много... Образование
116
7 февраля 2018  18:11
Самарские педагоги поделятся опытом с коллегами из Москвы.
В Самару прибыла делегация Департамента образования Москвы
Самарские педагоги поделятся опытом с коллегами из Москвы.  Образование
314
7 февраля 2018  14:22
Лекция Самарского университета будет проходить при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и социальной сети «Вконтакте» в рамках проекта «Лекторий Минобрнауки».
Самарский университет открывает онлайн лекторий «ВКонтакте»
Лекция Самарского университета будет проходить при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и социальной сети «Вконтакте» в... Образование
277
Весь список

Культура
8 февраля 2018  10:57
16 февраля в Самаре стартуют массовые мероприятия в честь Масленицы.
16 февраля в Самаре стартуют массовые мероприятия в честь Масленицы.
Сами проводы зимы состоятся в воскресенье, 18 февраля. Культура
185
7 февраля 2018  11:33
Киноклуб в Самаре покажет премьеру фильма
Киноклуб в Самаре покажет премьеру фильма "Призрачная нить"
Зрители увидят красивый фильм о британском портном Рейнольдсе Вудкоке. Культура
183
5 февраля 2018  12:55
Музей Алабина в Самаре приглашает на мастер-класс по валентинкам
Музей Алабина в Самаре приглашает на мастер-класс по валентинкам
Мероприятие приурочено ко Дню всех влюбленных. Культура
208
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
192
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
564
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
550
Весь список


Видео
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
508
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
541
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1772
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
598
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
593
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
7240
Весь список

Фоторепортажи
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
397
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3472
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2004
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2430
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2319
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1946
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов «Судьба Солдата»
16 февраля в Самаре стартуют массовые мероприятия в честь Масленицы.
В СОУНБ состоится отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот»
Весь список
Популярное
за сегодня

Дмитрий Азаров приехал в Сочи поддержать земляков в финале Всероссийского конкурса "Лидеры России"

496

В Самаре работник банковского учреждения похищал деньги со счета у пенсионеров, чтобы испортить репутацию работодателя

470

Алма-Атинской не удалось обезопаситься

392
за неделю

Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ по устранению последствий взрыва газа на Димитрова

2124

Проект моста через Волгу в районе Климовки в Самаре создадут к марту 2018 года

2002

В Волжском районе Самарской области на трассе столкнулись 6 автомобилей

1569
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда