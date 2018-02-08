Евгений Шахматов: достижения самарской науки признаны на международном уровне

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"Научные исследования — это тот фундамент, на котором строится вся наша деятельность. Об этом говорит сам статус Национального исследовательского университета, и наш девиз: "Образование через исследования", — подчеркнул ректор Самарского университета имени С. П. Королева, член-корреспондент РАН. — Высокий уровень научных разработок позволяет нам выпускать достойных, хорошо подготовленных специалистов и бороться за право войти в число лучших университетов мира".Евгений Шахматов отметил, что в Самарском университете успешно занимаются как прикладными, так и фундаментальными исследованиями в области физики, химии, биологии. Высокий уровень исследований в социально-гуманитарном направлении — здесь и филология, и психология, и юриспруденция.В то же время Международный совет по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов выделяет три стратегических направления, в которых разработки ученых Самарского университета известны и признаны на мировом уровне.Прежде всего, это направление, связанное с проектированием ракетно-космической техники, в частности, малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, ярким представителем которого является работающий сейчас на орбите "АИСТ-2Д".Второе стратегическое направление — работы по созданию линейки малых газотурбинных двигателей, очень эффективных, которые предназначены не только для летательных аппаратов, но и в качестве наземных энергетических установок. Большие перспективы открывают разработки в области аддитивных технологий, которые дают возможность формировать детали двигателей сложной формы с высокими характеристиками — например, камеры сгорания.И третье стратегическое направление — фотоника, "большие данные" и геоинформатика. Работы в области дифракционной "плоской" оптики, разработка гиперспектральных приборов хорошо дополняет и обеспечивает успешное решение задач по дистанционному зондированию Земли — как с орбитальных аппаратов, так и с атмосферных беспилотных аппаратов."В области фундаментальных исследований очень хотелось бы отметить работы наших молодых ученых по повышению эффективности солнечных батарей, — говорит Евгений Шахматов. — Эти исследования имеют огромное значение не только для развития космической техники и перспективных беспилотных аппаратов, работающих на солнечной энергии, но и для такого актуального сейчас направления в энергетике, как возобновляемые источники энергии. Эффективные солнечные батареи для освещения городов, для электроснабжения жилых и производственных зданий".Самарский университет ведет глубокие фундаментальные исследования в рамках так называемых мегагрантов. Одно из направлений — создание принципиально новых материалов с заданными свойствами. В конце 2017 г. мировому научному сообществу была представлена работа самарских ученых, в которой были классифицированы основные методы описания интерметаллических структур. Этот подход может стать платформой для универсальной схемы прогнозирования свойств новых материалов.Еще один мегагрант, "Разработка физически обоснованных моделей горения" — работа на стыке квантовой химии и физики. Эти фундаментальные исследования помогут создать более эффективные камеры сгорания, форсунки для двигателей, которые найдут применение не только в авиационной и космической технике.По словам Евгения Шахматова, в самарских вузах сформировались хорошо известные в России и за рубежом научные школы. Сегодня в них подготовлено много перспективных молодых ученых, которых необходимо поддерживать. Они способны закрепить за Самарой репутацию одного из ведущих научных центров России.Фото: ssau.ru