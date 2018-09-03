Елена Лапушкина приняла участие в праздничном мероприятии СамГТУ, посвященном Дню знаний

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С самого утра на Полевом спуске самарской набережной работали интерактивные площадки факультетов и студенческих организаций. Вокалисты и танцевальные коллективы вуза подготовили праздничный концерт, а участники команды КВН "Волжане" разыграли билеты на кубок Губернатора Самарской области. Вместе с ректором университета Дмитрием Быковым напутственные слова ребятам сказали первые лица региона, которые тоже когда-то учились в политехе.«Благодаря великолепному профессорско-преподавательскому составу, университет занимает ведущие позиции не только в Самарской области, Приволжском федеральном округе, но и во всей стране. Вокруг опорного вуза формируются экономика, инженерная мысль, будущее нашего региона. Я рассчитываю, что эти годы пройдут под знаком реализации ваших интересов, возможностей и талантов», - обратился к студентам Дмитрий Азаров.Глава региона подкрепил свое поздравление обещанием и дальше оказывать политеху поддержку, чтобы больше новых идей и открытий воплощались в жизнь, а новые технологии, которые здесь разрабатываются, стали основой технологического прорыва Самарского региона.«Искренне сейчас завидую вам: у вас впереди интересная студенческая жизнь, новые знакомства, открытия, – призналась Глава города Елена Лапушкина. - Желаю, чтобы для вас не было слова «невозможно». Самара сегодня дает возможности каждому добиться впечатляющих результатов, и мы очень на вас рассчитываем и надеемся, что после выпуска вы продолжите работать на благо города и области».Представление факультетов, деканов и проректоров продолжило торжественную часть праздничного мероприятия. В завершение для собравшихся прошло выступление кавер-группы, а также турнир по боксу на кубок СамГТУ, передает пресс-служба администрации Самары.