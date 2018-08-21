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Елена Лапушкина приняла участие в августовской педагогической конференции

21 августа 2018 18:03
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В своем приветственном слове глава города отметила, что в этом году августовская конференция дает старт не только новому учебному году, но и новому столетию самарского образования.
Во вторник, 21 августа, в ДК Железнодорожников состоялась ежегодная городская августовская педагогическая конференция «Самарское образование: стратегический ресурс развития города». Обсудить задачи, стоящие перед городской системой образования, и перспективы развития отрасли вместе с представителями профессионального сообщества пришли глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской Думы Алексей Дегтев.

В своем приветственном слове глава города отметила, что в этом году августовская конференция дает старт не только новому учебному году, но и новому столетию самарского образования:

«Мы можем гордиться разветвлённой, разнообразной сетью наших учреждений, от многопрофильных центров до клубов по месту жительства. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что система образования Самары – это один из главных ресурсов социально-экономического развития города, обеспечения его конкурентных преимуществ и достижения целей в долгосрочной перспективе», - подчеркнула Елена Лапушкина.

Глава Самары также подчеркнула, что одна из приоритетных задач горадминистрации – обеспечение доступности дошкольного и общего образования.

«Для того, чтобы обеспечить ребят местами в учреждениях образования, мы только в начале этого учебного года открыли два новых детских сада в микрорайоне Волгарь и на территории ЖК «Новая Самара». До конца этого года планируется открытие еще трех детских садов с общим количеством 730 мест в микрорайоне Крутые Ключи, поселке Волгарь, на улице Ратнера, 25», - рассказала глава города.

Кроме того, в этом году 1 сентября откроет двери после капитального ремонта корпус начальной школы Лицея авиационного профиля № 135. Также в настоящее время ведется разработка планов территориального развития с учетом строительства новых школ на 5-я просеке, в Постниковом овраге, в Орловом овраге.

Елена Лапушкина также рассказала, что в этом году возобновится работа Общественного совета по вопросам образования:

«Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями, образовательными организациями поможет выработке предложений, важных для нашей системы образования».

Упор в новом учебном году также будет делаться и на выявлении профессиональных интересов, склонностей детей при выборе профессии с учетом состояния рынка труда самарского региона.

«В 2013 году под руководством тогда еще Главы города Дмитрия Игоревича Азарова была разработана Стратегия комплексного развития Самары до 2025 года. В рамках Стратегии были определены 10 перспективных направлений. Одно из самых актуальных - развитие системы дополнительного образования в соответствии с основными целевыми установками на экологизацию, инновационную технологизацию и туристическую активность горожан», - заключила Елена Лапушкина.

По сложившейся традиции, в рамках форума подвели итоги прошлого учебного года и отметили педагогические коллективы, продемонстрировавшие наилучшие результаты. Так Благодарственными письмами Главы были награждены коллективы детского сада №153 и 350, школы №146 и лицея «Классический», центра детского творчества «Металлург» и лагеря «Юность», передает пресс-служба горадминистрации. 
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