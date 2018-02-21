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Новости /  Общество /  Образование  

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошёл в Тольятти

21 февраля 2018 15:26
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До 28 февраля акция пройдет во всех территориальных управлениях области. Сдать «ЕГЭ для родителей» смогут депутаты, представители администраций и родители выпускников.
«Более глубокое знакомство с процедурой ЕГЭ снимает волнение, повышает уверенность в своих силах», - так оценил итоги мероприятия председатель городского родительского собрания Тольятти Олег Киселев.

Также в акции приняли участие депутат Думы  Тольятти, председатель комиссии по социальной политике Александр Родионов, представители Городского родительского собрания; родители выпускников и журналисты. Они сдали ЕГЭ по русскому языку в «Лицее № 57».

По завершении пробного экзамена состоялся круглый стол по актуальным вопросам организации ЕГЭ в 2018 году с участием руководителей и специалистов Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области и департамента образования администрации г.о. Тольятти. Родители поделились впечатлениями от экзамена по русскому языку, отметив, что проведение таких акций помогает лучше понять специфику ЕГЭ.

До 28 февраля акция пройдет во всех территориальных управлениях области. Сдать «ЕГЭ для родителей» смогут депутаты, представители администраций и родители выпускников, сообщает пресс-служба минобразования Самарской области.




Фото:   пресс-служба минобразования Самарской области

 
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