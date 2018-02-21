«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошёл в Тольятти

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Также в акции приняли участие депутат Думы Тольятти, председатель комиссии по социальной политике, представители Городского родительского собрания; родители выпускников и журналисты. Они сдали ЕГЭ по русскому языку в «Лицее № 57».По завершении пробного экзамена состоялся круглый стол по актуальным вопросам организации ЕГЭ в 2018 году с участием руководителей и специалистов Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области и департамента образования администрации г.о. Тольятти. Родители поделились впечатлениями от экзамена по русскому языку, отметив, что проведение таких акций помогает лучше понять специфику ЕГЭ.До 28 февраля акция пройдет во всех территориальных управлениях области. Сдать «ЕГЭ для родителей» смогут депутаты, представители администраций и родители выпускников, сообщает пресс-служба минобразования Самарской области.Фото: пресс-служба минобразования Самарской области