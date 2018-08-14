ЕГЭ в России будет проверять искусственный интеллект... в 2030 году
14 августа 2018 19:52
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Речь идет об анализе развернутых ответов школьников. Помогать преподавательскому составу и комиссии будут нейронные сети.
Сейчас же компьютер проверяет лишь тестовую часть ответов. За оценку расширенной части экзамена отвечает около 40 тыс. человек.
"Мы, безусловно, исповедуем эволюционный подход. Мы понимаем, что экзамен должен меняться, и главное, что меняться он должен в общем контексте развития системы", - комментирует Ольга Решетникова, директор ФИПИ.
В Рособрнадзоре уверены, что искусственный интеллект более эффективен из-за отсутствия субъективных факторов. Вопрос внедрения такой системы автоматизированной проверки будет обсуждаться с экспертами, обществом и учителями.
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