ЕГЭ с творческим подходом. Выпускников школ хотят тестировать на креатив

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В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ будет дополнен специальными заданиями на эту тему, которые будут оценивать soft skills креативность. Это те навыки, которые относятся не к профессии человека, а к его опыту.— В быстро меняющемся мире без креативности не выжить: нельзя жить вчерашними навыками, всё время приходится придумывать что-то новое. Поэтому креативные задания на ЕГЭ необходимы, — отметил Виктор Болотов.Искусственный интеллект, по мнению эксперта, существует благодаря перебору заранее созданных и заложенных комбинаций, а человек может найти абсолютно неожиданный выход из любой ситуации.— Элементы креативных заданий уже есть в ЕГЭ. К примеру, 19-я задача экзамена по математике — это задача на умение найти подход к решению, а не просто продемонстрировать свои технические навыки вычисления, — рассказал директор ФИПИ Иван Ященко.Какие креативные качества нужно развивать в школьниках для ЕГЭ?Нелинейное мышлениеУмение обрабатывать информациюПринятие решений в условиях неопределённостиУмение работать с недостатком и переизбытком информацииИспользование знаний из одной области науки в другой научной сфере— Пушкин в своём произведении "Моцарт и Сальери" писал о "творческой мечте" — "поверить алгебру гармонией". То есть находить математические закономерности в сочетании звуков, которые были бы приятны человеческому слуху. Одни научные знания соединяются с другими. Это креативность, — пояснил народный учитель России Ефим Рачевский.Хотя задания по креативности ещё не включили в ЕГЭ, Виктор Болотов советует школьникам уже сейчас развивать в себе эти компетенции. Заниматься самообразованием, много читать художественную и научную литературу, погружаться в разные математические исследования. Хорошей тренировкой может стать изучение теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) — это техники, которые помогают находить подобное в разном и находить способы выполнения сложных заданий.