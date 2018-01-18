Два студента Политеха получили гранты Президента РФ

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Первокурсники нефтетехнологического факультетавключены в список награжденных на основании победы в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда». Она проходила в Политехе в конце прошлого года. Роман занял первое место в туре по русскому языку, а Виктория — по технике и технологиям.Как получателям гранта, студентам пришло приглашение принять участие во второй ежегодной всероссийской научно-практической конференции «Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи». Она состоится в Сочи 26-29 января, сообщает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ