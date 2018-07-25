Дмитрий Медведев назначил Марину Боровскую седьмым замминистра науки и высшего образования
25 июля 2018 20:53
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Получить комментарий министерства не удалось, поскольку в ведомстве пока отсутствует пресс-служба и пресс-секретарь. Министерство науки и высшего образования было образовано в мае 2018 года после разделения Минобрнауки на два ведомства (вторым стало Минпросвещения).
Основная задача, которая сейчас будет стоять перед Боровской — завершить формирование модели управления вузами в России, заметил президент Международной ассоциации непрерывного образования Евгений Сжёнов. Он предполагает, что под руководством Боровской статус десяти федеральных университетов будет усилен — вузы встроят в централизованную модель управления образованием на уровне федеральных округов. Другая задача — повышение конкурентоспособности российского высшего и дополнительного образования на международном рынке, считает Сжёнов. Третья задача — ревизия аккредитации в высшей школе, формирование новой системы совместно с Рособрнадзором, полагает эксперт.
«Боровская — опытный управленец в сфере образования, она работала в министерстве заместителем директора департамента при Андрее Фурсенко, а потом возглавляла ЮФУ. Она принимала участие в выработке государственной политики в области высшего образования в Совете по науке и образованию при президенте. Пользуется уважением среди ректоров», — заметил в разговоре с РБК ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.
У Боровской есть карточка на сайте вольного сетевого сообщества «Диссернет». По данным организации, она была научным руководителем у четырех человек, в кандидатских которых «Диссернет» обнаружил плагиат. При защите еще трех работ, к которым возникли вопросы у сообщества, она выступала в качестве оппонента.
Боровская была назначена ректором ЮФУ в 2012 году. До этого два года была заместителем директора департамента организации бюджетного процесса, учета и отчетности Министерства образования и науки. С 2007 по 2010 год была проректором по экономике и главным научным сотрудником научно-исследовательской части ЮФУ. Окончила экономический факультет Ростовского государственного университета по специальности «политическая экономия», доктор экономических наук.
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