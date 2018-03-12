Дмитрий Азаров уверен, что «Лучший учитель Самарской области-2018» достойно представит регион на федеральном уровне

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Жюри определило пять победителей. Финалистами стали учитель информатики образовательного центра «Южный город», учитель истории и обществознания сызранской школы №29, учитель начальных классов школы №86 Тольятти, учитель технологии самарской школы №86, а также учитель французского языка самарской гимназии №3. Финалистов приветствовали депутаты Государственной думы России, руководитель профсоюза работников народного образования региона, заслуженный учитель РФ. Стоя зал приветствовал народного учителя СССР, Почетного гражданина Самарской областиИмя абсолютного победителя назвал глава региона. Обращаясь к собравшимся, Дмитрий Азаров напомнил, что в 2018 году на конкурс заявилось более 800 педагогов. А это значит, что практически в каждой школе региона трудится участник конкурса.«Я уверен, что это является колоссальным стимулом для повышения профессионального и творческого мастерства каждого педагога», - отметил глава региона. Дмитрий Азаров также выразил уверенность, что «Лучший учитель Самарской области-2018» достойно представит регион на федеральном уровне.Нагрудный знак «Учитель года Самарской области» и ключи от легкового автомобиля руководитель области вручил учителю информатики образовательного центра «Южный город». Она также будет представлять учительское сообщество губернии на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в Санкт-Петербурге.Поздравляя абсолютного победителя, Дмитрий Азаров подчеркнул, что итоги конкурса «Учитель года» являются ярким подтверждением высочайшего уровня самарского образования. Среди победителей прошлых лет - лауреаты премии Президента России, обладатели спецприза «Малый хрустальный пеликан» Всероссийского учительского конкурса. В последние годы победители регионального финала четырежды входили в пятерку лучших педагогов страны, а в 2015 году впервые представитель области, учитель истории и естествознания самарской гимназии №1 Серей Кочережко стал победителем федерального этапа.Также Дмитрий Азаров особо отметил, что в стране проводится много профессиональных конкурсов, но именно с лучшими педагогами Президент Россиивстречается ежегодно.«Это говорит о высочайшем уровне конкурса и о том, что все в стране с абсолютным уважением относятся к учителю. Россия устремлена в будущее, и глава государства прекрасно понимает, что это будущее в ваших руках. Вы воспитываете и учите будущих ученых, инженеров, конструкторов, вы формируете будущее России», - сказал Дмитрий Азаров,сообщает пресс-служба облправительства.