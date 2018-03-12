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Дмитрий Азаров уверен, что «Лучший учитель Самарской области-2018» достойно представит регион на федеральном уровне

12 марта 2018 20:38
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Поздравляя абсолютного победителя, Дмитрий Азаров подчеркнул, что итоги конкурса «Учитель года» являются ярким подтверждением высочайшего уровня самарского образования.
В понедельник, 12 марта, в самарской филармонии прошла церемония чествования финалистов и победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области-2018».

Жюри определило пять победителей. Финалистами стали учитель информатики образовательного центра «Южный город» Екатерина Балькина, учитель истории и обществознания сызранской школы №29 Михаил Артамонов, учитель начальных классов школы №86 Тольятти Наталия Кагарманова, учитель технологии самарской школы №86 Ирина Леонтьева, а также учитель французского языка самарской гимназии №3 Елена Смирнова. Финалистов приветствовали депутаты Государственной думы России Надежда Колесникова и Виктор Казаков, руководитель профсоюза работников народного образования региона, заслуженный учитель РФ Антонина Гудкова. Стоя зал приветствовал народного учителя СССР, Почетного гражданина Самарской области Евгению Аршлутову.

Имя абсолютного победителя назвал глава региона Дмитрий Азаров. Обращаясь к собравшимся, Дмитрий Азаров напомнил, что в 2018 году на конкурс заявилось более 800 педагогов. А это значит, что практически в каждой школе региона трудится участник конкурса.

«Я уверен, что это является колоссальным стимулом для повышения профессионального и творческого мастерства каждого педагога», - отметил глава региона. Дмитрий Азаров также выразил уверенность, что «Лучший учитель Самарской области-2018» достойно представит регион на федеральном уровне.

Нагрудный знак «Учитель года Самарской области» и ключи от легкового автомобиля руководитель области вручил учителю информатики образовательного центра «Южный город» Екатерине Балькиной. Она также будет представлять учительское сообщество губернии на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в Санкт-Петербурге.

Поздравляя абсолютного победителя, Дмитрий Азаров подчеркнул, что итоги конкурса «Учитель года» являются ярким подтверждением высочайшего уровня самарского образования. Среди победителей прошлых лет - лауреаты премии Президента России, обладатели спецприза «Малый хрустальный пеликан» Всероссийского учительского конкурса. В последние годы победители регионального финала четырежды входили в пятерку лучших педагогов страны, а в 2015 году впервые представитель области, учитель истории и естествознания самарской гимназии №1 Серей Кочережко стал победителем федерального этапа.

Также Дмитрий Азаров особо отметил, что в стране проводится много профессиональных конкурсов, но именно с лучшими педагогами Президент России Владимир Путин встречается ежегодно.

«Это говорит о высочайшем уровне конкурса и о том, что все в стране с абсолютным уважением относятся к учителю. Россия устремлена в будущее, и глава государства прекрасно понимает, что это будущее в ваших руках. Вы воспитываете и учите будущих ученых, инженеров, конструкторов, вы формируете будущее России», - сказал Дмитрий Азаров,сообщает пресс-служба облправительства.

 
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Комментарии



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