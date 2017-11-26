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Новости /  Общество /  Образование  

Дмитрий Азаров ознакомился с работой инновационного центра СамГМУ

26 ноября 2017 11:27
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Дмитрий Азаров ознакомился с работой инновационного центра СамГМУ На следующий год вуз будет отмечать 100-летний юбилей.
На следующий год вуз будет отмечать 100-летний юбилей.

В субботу, 25 ноября, врио губернатора Дмитрий Азаров побывал в Самарском государственном медицинском университете, в частности его подразделениях инновационной инфраструктуры. 

Корпуса вуза главе региона показал ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников. Дмитрий Азаров посетил инновационный технопарк, учебные и лекционные аудитории, музей кафедры анатомии, спортивный зал. 
Геннадий Котельников рассказал, что на следующий год вуз будет отмечать 100-летний юбилей. «За эти годы университет накопил уникальный опыт. Создана мощная научно-исследовательская база, собственные клиники на 1200 коек, студенты приезжают учиться со всей России и из зарубежья. При этом основное отличие СамГМУ от других медицинских вузов России – это развитие по инновационным направлениям», - отметил ректор.

Главе региона показали работу Центра прорывных исследований «IT в медицине». Он создан в 2014 году при финансовой поддержке Правительства России. Основными направлениями работы выбраны технологии высокопроизводительных вычислений, нейроинтерфейсов, виртуальной и дополненной реальности. Здесь работают специалисты, чьи профессии - на стыке медицины, инженерии и IT. «Используя созданную инновационную инфраструктуру, мы разрабатываем проекты по принципу «от идеи в серию», - поясняет директор Института инновационного развития СамГМУ Александр Колсанов. – Мы получаем прибыль от выполнения заказных НИОКР, роялти от продажи. Анатомические столы «Пирогов», к примеру, закупают вузы России и стран СНГ, школы медико-биологического профиля. Несколько продуктов в процессе передачи для серийного производства нашим партнерам – предприятия госкорпорации «Ростех».
Речь идет, в том числе, о нейровертикализаторе – тренажере для людей, перенесших инсульт, нейротренажере для детей с ДЦП. Обе разработки проходят апробацию в условиях клиник и реабилитационного центра, после чего будут готовы к выходу на рынок. Глава региона дал поручение проработать варианты включения инновационных проектов СамГМУ в соглашение между «Ростехом» и правительством Самарской области, которое будет подписываться в ближайшее время.

Дмитрий Азаров посетил и «Виртуальную хирургическую клинику», где ежедневно занимаются студенты вуза. Навыки проведения операций они отрабатывают на тренажерах-симуляторах, а анатомию изучают при помощи 3D-атласа человеческого тела.
Второй точкой визита стал технопарк СамГМУ. На этой площадке отлажены технологические процессы по созданию опытного и предсерийного образца изделия. Каждый из трех отделов – конструкторский, производственный и электронных компонентов – отвечает за свою часть общего дела. На площадке технопарка разрабатываются аппаратные части всех инновационных проектов СамГМУ: «Автоплан», нейровертикализатор, одноразовые эндоскопы, сшивающие аппараты, медицинские приборы, микродиагностические чипы, шаблоны персонифицированных суставов,  индивидуальные биоимплантанты «Лиопласт» и многое другое.
 
Дмитрию Азарову продемонстрировали результаты работы над сложным аппаратно-программным комплексом в рамках гранта Минпромторга России – системой компьютерного планирования операций «Автоплан». Используя снимок КТ пациента, рентгенолог строит индивидуальную анатомическую 3D-модель оперируемого органа. Хирург готовится к операции, изучая индивидуальные анатомические особенности пациента. В ходе операции в очках дополненной реальности врач видит проекцию 3D-модели на операционном поле, что позволяет точно определить границы органа, расположение участков патологии, сосудов. Вся система «Автоплан», включая разработку программного обеспечения, производство корпусов и стоек для камер, навигационной системы, создана в вузе. «Автоплан» проходит клиническую пробацию на базе 20 медучреждений страны и за рубежом. С его помощью проведены более 2000 операций.
Технопарк СамГМУ разрабатывает также линейку немедицинских проектов. В преддверии Чемпионата-2018 специалисты разработали деревянный конструктор «Самара-Арена», с мельчайшей точностью повторяющий строящийся стадион. Планируется создать таким образом все 12 российских арен к ЧМ-2018. «Самару-Арену» на память о визите в СамГМУ вручили главе региона. Дмитрий Азаров, закрепив финишную деталь на крышке купола и поблагодарив за подарок, заметил: «Идея очень хорошая, думаю, вызовет интерес у болельщиков. Нужно еще подумать над оформлением, но даже в таком виде мы покажем на предстоящей жеребьевке в Москве и обязательно поддержим проект».

По завершению визита врио Губернатора отметил, что СамГМУ – это точка роста экономики, известная за пределами региона. Дмитрий Азаров дал поручение подготовить предложения по разработке ускоренных механизмов внедрения уникальных образовательных и лечебно-диагностических разработок СамГМУ в практическое здравоохранение и образование региона. Также он поручил рассмотреть возможности софинансирования из средств областного бюджета приобретения данных продуктов и услуг лечебными  и образовательными учреждениями региона. Кроме того, он предложил создать совместный проектный офис СамГМУ, минздрава Самарской области, департамента информационных технологий, в задачи которого войдут отбор перспективных медицинских продуктов, их упаковка, пилотная апробация и внедрение в реальный сектор экономики.  

Стоит отметить, что высокую оценку работе самарских  ученых из СамГМУ ранее дал руководитель центра прототипирования высокой сложности, созданного на базе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Владимир Пирожков, ставший советником Дмитрия Азарова по инновациям.


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Комментарии



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