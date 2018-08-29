Дмитрий Азаров принял участие во всероссийском совещании по вопросу готовности системы образования к новому учебному году

16

Глава регионапринял участие во всероссийском совещании в режиме ВКС по вопросу готовности системы образования к началу нового 2018/2019 учебного года. Его провел председатель Правительства РФУчастники совещания обсудили готовность школ и оборудование классов, вопросы обеспечения безопасности в образовательных организациях, выполнение санитарных норм, а также актуальные вопросы содержания учебного процесса.В Самарской области 1 сентября учебный год начнётся 689 школах, в том числе - двух новых:- в Смышляевке Волжского района (Кошелев-парк) откроется школа на 1360 мест;- в селе Новодевичье Шигонского района - школа на 200 мест.Сейчас все учреждения прошли проверки и приняты комиссиями, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.