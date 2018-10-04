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Дмитрий Азаров: "В руках учителей будущее региона и России"

4 октября 2018 19:34
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Губернатор заверил, что правительство области продолжит развивать сферу образования и создавать условия для гармоничного развития каждого ребенка.
В четверг, 4 октября, накануне Дня учителя торжественные мероприятия прошли во многих городах и районах области. В Тольятти лучших педагогов дошкольного образования, школьных учителей, наставников средне-специальных учебных заведений и ветеранов отрасли северных районов губернии чествовали во Дворце культуры, искусства и творчества.

Правильно говорят, лучшие поздравления для учителя — от воспитанников. И школьники сумели удивить, подготовив для педагогов интересную творческую программу. При этом отношения между педагогами и учениками были поданы ярко, с теплотой, в то же время не без хлесткого юмора. Учителя, которые увидели себя глазами детей, остались довольны творческим подарком.

По мнению учителя начальных классов сызранской школы № 10 Светланы Курышевой, открытые и честные отношения между педагогами стали нормой для современной школы. И это только помогает процессу — как образовательному, так и воспитательному.

"Мы каждый день учимся друг у друга, питаем друг друга особой энергетикой. Быть на одной волне с учениками необходимо постоянно. Отстанешь — и авторитет будет сложно завоевать вновь", — уверен педагог.

Ее поддерживает учитель русского языка и литературы тольяттинской гимназии № 9 Людмила Сенникова. "Учитель старой формации — это уже не пройдет. Школьники воспринимают взрослого человека, только если он вместе с ними растет, совершенствуется, изучает новые информационные технологии. Несовременный учитель им не интересен", — считает Людмила Сенникова.

Преподаватели знают, о чем говорят — у каждой за плечами не один десяток лет "у доски" и масса достижений и ярких учеников. Например, Светлана Курышева трижды признавалась лучшим учителем России в конкурсе в рамках нацпроекта "Образование". Людмила Сенникова подготовила не одного золотого медалиста и победителя этапов Всероссийских тематических олимпиад.

Результат их деятельности оценен по достоинству — обе накануне профессионального праздника стали заслуженными учителями Самарской области. Почетные знаки и удостоверения им вручил губернатор Дмитрий Азаров. Также заслуженным учителем стала преподаватель центра образования № 3 Октябрьска Светлана Томпишева, почетные грамоты и благодарности губернатора получили учителя из Тольятти, Жигулевска, Ставропольского и Кошкинского районов.

Перед началом церемонии в ДКИТ Дмитрий Азаров отметил, что все учителя губернии достойны наград и всеобщего уважения. Люди этой нелегкой, но благородной профессии, по его словам, удерживают уровень образования Самарской области на высочайшем уровне. В руках учителей — будущее России и будущее региона, подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Благодаря своему профессионализму, таланту и особому дару видеть в каждом ребенке человека удивительного и гармоничного, вы пользуетесь заслуженным уважением в обществе, в нашем государстве, — сказал глава региона. — Хочу пожелать, чтобы то тепло, которое вы щедро дарите своим ученикам и их родителям, сторицей возвращалось вам, придавало вам сил, энергии и давало вам возможность совершенствоваться, достигать новых результатов во благо Самарской области и нашей страны".

Губернатор заверил, что правительство области продолжит развивать сферу образования и создавать условия для гармоничного развития каждого ребенка. Так, в течение двух лет в новых детских садах планируется создать более 5 тыс. дополнительных мест, в том числе 2,5 тыс. — для детей до трех лет. Продолжится возведение школ, в том числе в Тольятти. В следующем году особое внимание уделят средне-специальному образованию — будет обновлена материально-техническая база ссузов и колледжей, повысится зарплата наставников.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что положительно решится вопрос создания на базе региональных вузов и предприятий научно-образовательного центра мирового уровня. Накануне он обсуждался Дмитрием Азаровым с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым.

И, несомненно, в регионе продолжится работа по повышению престижа профессии "учитель" и поддержке инновационных методик, которые внедряются в самарском образовании.

"Это очень важно", — утверждает руководитель ресурсного центра профессионального образования при Тольяттинском социально-экономическом колледже Татьяна Горолатова. Воспитанники педагога с 37-летним стажем и ее коллег — студенты с особыми возможностями здоровья: инвалиды-колясочники, ребята с нарушением слуха и зрения. В центре внедряются передовые техники, которые тиражируются и за пределами региона.

Успехи налицо — среди выпускников есть победители и призеры национального чемпионата WorkdSkills, мастера спорта международного класса по маунтинбайку, певцы, танцоры.

"Работа с ребятами с ОВЗ — приоритет на национальном уровне, и мы делаем все, чтобы студенты социализировались, были востребованы, — рассказывает Татьяна Горолатова. — И студенты доказывают: они не инвалиды, а люди, которые обществу необходимы".

Педагог не скрывает, что такое возможно, только если между педагогом и воспитанником пробежала искра — искра взаимного уважения и доверия, интереса к саморазвитию.

Такой же подход к обучению практикует учитель русского языка и литературы Кошкинской средней школы Наталья Чугунова. Для нее ученик — главный в школе. Он не дает педагогу останавливаться. Свою задачу она видит в том, чтобы для каждого ребенка определить ту нишу, направление, где он станет успешным. И вместе со школьником двигаться к цели.

"Только совместная деятельность приводит к результату", — уверена Наталья Чугунова. Стоит отметить, что ее воспитанники не раз доказывали правильность такого подхода. Они подарили учителю победы на российских и международных конкурсах, олимпиадах и конференциях и звания лауреатов премий президента России и губернатора Самарской области, передает Волга Ньюс
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Комментарии



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