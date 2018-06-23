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Дмитрий Азаров: «Самарский медицинский университет всегда устремлен в будущее!»

23 июня 2018 19:58
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В рейтинге всех российских вузов СамГМУ поднялся с 49 на 46 место. А среди медицинских вузов он занимает третью позицию после профильных университетов Москвы и Санкт-Петербурга.
Дмитрий Азаров: «Самарский медицинский университет всегда устремлен в будущее!»

В субботу, 23 июня, в МТЛ «Арена» состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Самарского государственного медицинского университета. Студентов и преподавателей вуза с этим знаменательным событием поздравил Глава региона Дмитрий Азаров.

В зале собралось более 2,2 тыс. человек – выпускники, преподаватели и ученые, практикующие врачи. В числе гостей праздника – три министра здравоохранения из регионов ПФО – Самарской, Пензенской и Ульяновской областей.

«Самарский медицинский университет постоянно развивается, движется вперед, сохраняя традиции, он всегда устремлен в будущее!», – отметил в своем выступлении Дмитрий Азаров.

Свидетельством тому, по словам главы региона, не только рост показателей в рейтингах, это и технопарк, созданный на базе вуза, и центр прорывных технологий, и международные лаборатории, и, конечно, блистательный профессорско-преподавательский состав.

За годы работы университет выпустил более 70 тысяч специалистов, сегодня процесс обучения проводится на базе 65 учреждений здравоохранения.

«Вы обречены на успех. И я рад, что у нас есть такой университет. Я горжусь вами!», – заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал, что Правительство региона создает условия для молодых специалистов, чтобы студенты оставались жить и работать в регионе. В частности в планах, которые закладываются в бюджет следующего года, предусматривается поддержка молодых врачей.

«Мы развиваем высокотехнологичную медицину, мы открываем новые центры мирового уровня. У вас есть возможность работать на самом современном оборудовании. Мы и дальше продолжим создавать во всех городах и сельских районах учреждения здравоохранения, строить новые поликлиники и больницы и реконструировать уже существующие. У нас большие планы на будущее!», - подчеркнул Глава региона.

Затем Дмитрий Азаров вручил благодарственные письма Губернатора Самарской области лучшим выпускницам СамГМУ 2018 года – студентке фармацевтического факультета Юлии Чикиновой и студентке лечебного отделения Елене Яковлевой.

Поздравляя выпускников, ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников, а для него это 20-й выпуск в должности ректора, также говорил о развитии и росте вуза.

На первый курс в этом году принимают 750 бюджетников (всего вуз примет на первый курс 1200 студентов), в следующем году их количество увеличится до 800. В рейтинге всех российских вузов СамГМУ поднялся с 49 на 46 место. А среди медицинских вузов он занимает третью позицию после профильных университетов Москвы и Санкт-Петербурга.

Закончилась торжественная церемония вручением красных дипломов 47 отличникам СамГМУ, сообщает пресс-служба облправительства.
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