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Новости /  Общество /  Образование  

Дизайнер ПВГУС – на Неделе Моды в Москве

3 ноября 2017 15:23
117
Студент ПВГУС представил свою коллекцию на Неделе Моды в Москве.
Студент ПВГУС представил свою коллекцию на Неделе Моды в Москве.

В конце октября Дом моды Valentin Yudashkin открыл 38-ю Неделю Моды в Москве, которая представила публике новую коллекцию prêt-à-porter к сезону весна-лето 2018. Более 80 дизайнеров из России, Грузии, Казахстана и других стран представили свои коллекции на главном подиуме Восточной Европы.Отрадно, что одним из них стал Павел Костин, магистрант Поволжского государственного университета сервиса, обучающийся на кафедре «Дизайн и художественное проектирование изделий» по специальности Искусство костюма и текстиля.

Это стало возможным благодаря недавней победе Павла в конкурсе Burda Fashion Start. Это конкурс для молодых и талантливых дизайнеров, в ходе которого участники создают капсульную коллекцию из 3-х образов. Каждому участнику предстояло создать коллекцию сезона весна-лето 2018, полностью или частично используя выкройки журнала Burda. Тематика коллекций 50-е годы XX столетия. Победить в борьбе за главный приз участникам помогали менторы – успешные дизайнеры, владельцы брендов и эксперты fashion-индустрии. Наставником Павла стала известный дизайнер Маша Цигаль. В результате он занял достойное третье место.

«Меня вдохновили стиляги, - рассказал Павел о выборе стиля для своей коллекции. - Молодежная субкультура 50-х годов подразумевала яркую одежду, порой нелепые прически и нестандартную музыку. Вещи, уже вышедшие из моды за рубежом, стали основой протестного гардероба для стиляг «из народа». В коллекции присутствуют зауженные брюки, широкий и символизирующий давно прошедшее время пиджак, пальто прямого силуэта без стойки с лацканом, а также куртка, схожая с формами и объёмом одежды того времени, при этом яркие носки красного цвета дополняют и объединяют воедино комплекты одежды».

Именно с этой коллекцией Павел вышел на Недели Моды. Вот, что он рассказал об участии в показах:

- Возможность участия на неделе моды в Москве стала для меня уникальной. Я мог себе только представить, что молодому поколению, без связей, громких имен, но с огромным желанием и умением проявить массу свежих идей, дадут возможность выразить свое представление о моде и стиле, в формах и линиях одежды, создав капсульную коллекцию сезона весна-лето 2018. Недавно я стал победителем конкурса Burda Fashion Start. Вердиктом жюри было громкое заявление о том, что уровень моей подачи очень хорош, даже в сравнении с более известными модельерами. И они рекомендовали меня к участию на MBFW и Неделе моды в Москве. Если отбросить все эмоции, которые меня сейчас переполняют, могу сказать, что для меня, как молодого начинающего дизайнера - это бесценный опыт.

День показа тольяттинский модельер до сих пор вспоминает с волнением:

- День начался с репетиции, - вспоминает Павел. – Время, выделенное на каждого дизайнера, было расписано буквально поминутно. Процесс за кулисами достаточно профессионален, организаторы мероприятия занимаются лишь тем, что от них требуется, всё четко спланировано. Старт новому сезону по доброй традиции дал Валентин Юдашкин – именно с его дефиле уже много лет начинаются Moscow Fashion Week разных годов и сезонов. Меня переполняли эмоциями и волнения, но я понимал, что, сейчас все зависит только от моделей, а все остальное уже сделано, сообщает пресс-служба ПВГУС.  



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Комментарии



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