Детская центральная музыкальная школа Самары вошла в ТОП 50 лучших детских школ искусств России

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Общероссийский конкурс на определение лучших детских школ в сфере культуры ежегодно проводится профильным федеральным министерством. Его целью является сохранение и развитие музыкального и художественного образования, а также выявление молодых дарований и поддержка школ искусств.Также в конкурсе одержала победу преподаватель школы по классу виолончели Ольга Золотова. Она стала обладателем звания «Лучший преподаватель школы искусств Российской Федерации».Глава города поблагодарила директора школы – Заслуженного работника культуры Ирину Кузнецову и коллектив учреждения за большой вклад в развитие музыкальной культуры города. Ольга Золотова получила из рук Елены Лапушкиной Почетную грамоту III степени Главы Самары и нагрудный знак.«Юные дарования, успевшие ярко проявить себя на всероссийском и международном уровнях, служат примером реализации творческого потенциала и всестороннего развития. Очень отрадно, что с каждым годом в вашем учреждении увеличивается число губернских и городских стипендиатов, получателей грантов. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом и воплощать все больше новых идей», - пожелала Елена Лапушкина.Детская центральная музыкальная школа - старейшая музыкальная школа в регионе. В следующем году этому учебному заведению исполнится 110 лет.Ежегодно её учащиеся становятся победителями престижных музыкальных конкурсов, а также награждаются стипендиями и премиями различного уровня. Выпускники школы работают в Большом театре, Российской Академии музыки им. Гнесиных, Московской и Санкт-Петербургской Филармониях, оркестре «Виртуозы Москвы» и русских народных инструментов им. Осипова, в консерваториях по всему миру.Самарские детские музыкальные и художественные школы участвуют во общероссийском конкурсе с 2016 года. За это время победителями становились: «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского», «Детская художественная школа №2», «Детская музыкальная хоровая школа №1», передает пресс-служба администрации Самары.