Через год после запуска самарский "АИСТ-2Д" продолжает программу научных экспериментов в космосе

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Ученые Самарского университета продолжают серию научных экспериментов на космическом аппарате "АИСТ-2Д", запущенном в космос год назад - 28 апреля 2016 г. в рамках первой пусковой кампании с нового российского космодрома Восточный.Малый космический аппарат "АИСТ-2Д" был создан специалистами ракетно-космического центра "Прогресс" и учёными Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва. Помимо целевой аппаратуры дистанционного зондирования Земли на его борту установлено пять комплектов научного оборудования, разработанного в Институте космического приборостроения (ИКП) Самарского университета.«По состоянию на апрель 2017 года можно сказать, что, в соответствии с согласованным планом, со всей научной аппаратурой непрерывно ведутся штатные работы, - говорит директор Института космического приборостроения Константин Воронов. - Работниками центра приема и обработки информации дистанционного зондирования земли “Самара” АО "РКЦ "Прогресс" выполняется весь цикл подготовки и закладки программ включения, выключения аппаратуры, массивов исходных данных, команд управления. Вся аппаратура выдает телеметрические пакеты с результатами в установленном формате».Программа научных экспериментов на «АИСТе-2Д» рассчитана на три года. Все исследования носят прикладной характер. Информация, полученная учеными Самарского университета в ходе полета "АИСТа-2Д", позволит в будущем создавать более эффективные и недорогие космические аппараты, а также увеличить срок их службы в космосе, сообщает пресс-служба вуза.