Более 170 студентов Самарского колледжа приняли участие в «Уроке цифры»

13 февраля при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области в Самарском государственном колледже прошел открытый «Урок цифры», посвященный реализации национального проекта «Цифровая экономика». Это не первое подобное мероприятие в регионе. Проект «Урок цифры» представляет собой цикл необычных уроков, каждый из которых посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний. На этот раз урок провел генеральный директор IT-компании «Вебзавод»для 170 студентов колледжа.Урок прошел в формате живого общения, ребят интересовали вопросы, связанные с цифровым миром. Максим Ефремов рассказал о новых технологиях в IT, новых профессиях в отрасли и перспективах, которые ждут молодых специалистов в цифровой сфере.По данным статистики, IТ-отрасль испытывает серьезный кадровый дефицит и в перспективе ближайших 3-5 лет программисты останутся самой востребованной категорией специалистов. В последние годы при содействии Правительства Самарской области ежегодно увеличивается квота бюджетных мест в вузы и ссузы на инженерные и IT-специальности. Подготовке кадров для IT будет способствовать и программа «Развитие кадров» национального проекта «Цифровая экономика» — количество бюджетных мест к 2024 году в России будет увеличено с 43 до 120 тысяч человек в год.Напомним, что главной темой встречи Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с представителями IT-компаний, которая состоялась 5 февраля, стал кадровый вопрос в сфере информационных технологий. По мнению участников встречи, для развития IT в Самарской области нужно вести опережающую подготовку кадров в сфере цифровой экономики, организовать системную работу по раннему выявлению одаренных детей. Также нужно проводить на территории региона крупные федеральные и международные мероприятия.«Нам, представителям IT-бизнеса, очень важно привлечь в сферу информационных технологий как можно больше молодых кадров, ведь именно они будут реализовывать национальный проект «Цифровая экономика». Я на примере нашей компании постарался убедить ребят, что работать IT-специалистом это здорово, перспективно, а проблемы при поступлении в вузы на технические специальности весьма надуманны. Все компании IT-отрасли ждут учащихся колледжей, техникумов, вузов на проводимые нами хакатоны, фестивали, другие мероприятия, которых в Самаре становится все больше. IT-компании готовы брать молодых людей на стажировки и потом на работу, замечу — весьма высокооплачиваемую. Мы признаем кадровый голод, который сложился не только в Самарской области, но и в России. Надеюсь, что «Уроки цифры» зажгут в молодых умах интерес к IT, ведь это профессия будущего», — отметил Максим Ефремов.Особо студентов заинтересовало то, какие профессии будут вытесняться из-за внедрения цифровых технологий и какие появятся в связи с развитием «цифры». Максим Ефремов пояснил, что ряд традиционных профессий (бухгалтеры, юристы) могут видоизмениться, но будущее все равно за цифровыми технологиями, которые уже сейчас занимают большое место в нашей повседневной жизни.Наиболее интересные ответы студенты получили о перспективах беспилотного транспорта (такая специализация есть в колледже), об использовании оборудования виртуальной реальности (VR) в промышленном моделировании, внедрении технологии блокчейн, информационной безопасности.Максим Ефремов рассказал и об успехах самарских разработчиков, к примеру, самарская «Прибывалка» была создана специалистами из нашей области и в сравнении с аналогичными программами оказалась интереснее и грамотнее. А некоторые приложения для туристов, которые использовались во время Чемпионата мира по футболу 2018, были разработаны школьниками в рамках хакатонов.Директор Самарского государственного колледжа Оксана Шалдыбина отметила важность подобных мероприятий для учащихся. «Потребность в IT-специалистах мы отмечаем на протяжении уже нескольких лет и со стороны министерства образования, и со стороны работодателей. «Уроки цифры», в которых активно участвуют наши студенты, очень актуальны, так как позволяют получить информацию об отрасли из первых рук – от практиков, представителей бизнеса и власти. Эти уроки заставляют молодых людей следить за тем, что происходит в сфере информационных технологий. Например, мы, педагоги, именно от студентов узнали, что в Самаре планируют создать IT-парк», — рассказала она, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства