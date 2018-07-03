Александр Хинштейн наградил лучших выпускников СамГТУ

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Сегодня, 3 июля, в Самарском государственном техническом университете состоялось чествование лучших выпускников. В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие советник директора Росгвардии Александр Хинштейн и председатель самарского регионального отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова. Они вручили студентам грамоты и почетные знаки "Золотого фонда" за отличную успеваемость, активное участие в творческих и научных проектах. Александр Хинштейн отметил важность Самарского политеха для развития региона:- Количество талантов в вашем вузе зашкаливает. Политех всегда был и остается одним из ведущих и стратегически важных университетов региона и страны. Здесь умеют ломать стереотипы и смотреть на вещи по-другому. Пусть слава СамГТУ продолжается. Желаю всем выпускникам найти себя в жизни, стать полезными родному Самарскому региону и стране. Жить, оставляя свой след на планете. Уверен, что ваши инициативы и задор пригодятся Самарской области. Тем более, что сегодняшние руководители региона тоже вышли из политеха, а значит, должны поддерживать своих.