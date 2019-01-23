Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти

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Учебное заведение выбрано не случайно: 16 января в этой школе произошел инцидент, разлетевшийся по федеральным СМИ. Видео того, как преподаватель на уроке ударила ученицу по лицу, появилось на YouTube.24 января команда «Молодежки ОНФ» Самарской области откроет «Класс доброты» в школе №93. Эта всероссийская акция проводится в регионах Российской Федерации с лета 2018 года при поддержке Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации. Цель - создание благоприятной среды для развития школьников 5-11 классов, их участие в созидательных активностях.В рамках мероприятия в школе №93 участники команды «Молодежка ОНФ» совместно с представителями общества и власти расскажут школьникам и преподавателям школы о «эмоциональном интеллекте», о добрых делах. К проведению мероприятия приглашены сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский и представители министерства образования региона.Мероприятие пройдет 24 января в 11:00 школа №93 г. Тольятти, ул. 40 летПобеды, д. 10pixabay.com