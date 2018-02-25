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Новости /  Общество /  Образование  

Власти Самары обеспокоены нехваткой мест в школах

25 февраля 2018 11:39
215
Власти Самары обеспокоены нехваткой мест в школах На сегодняшний день 162 школы сконцентрированы по всем 9 районам города.
На сегодняшний день 162 школы сконцентрированы по всем 9 районам города.

Депутаты Самарской губернской думы предложили внести поправки в областной закон об образовании. Они предлагают письменно закрепить право близнецов обучаться в одном классе.

По их словам, проблема появилась из-за того, что обоих детей не всегда успевают вовремя внести в списки. По итогам, дети получают сильную психологическую травму.

– Скоро и близнецам негде будет учиться, не говоря уже об остальных детях. В Самаре ярко выражена проблема с нехваткой мест для первоклассников. Каждый год в школы Самары поступает по 5 тысяч человек, и такая тенденция сохраниться в ближайшие десять лет. Где будут учиться дети? — задаются вопросом представители Министерства образования области.

Они рассказали, что на сегодняшний день в городе 162 школы сконцентрированы по всем 9 районам города. Но те, что находятся в городе, уже не могут принимать детей, их негде расселить, пишет 63.ру.

— Особенно проблема ощущается на территории Октябрьского, Промышленного района, — уточнили в Минобре.
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